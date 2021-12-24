Миллионер из Великобритании приехал в Буковель на Lamborghini: теперь это уже традиция

Так, это уже второй раз мужчина приехал. 5 лет назад британец покорял украинские Карпаты на Lamborghini Huracan.

В сети отмечается, что судя по фото, то мужчине осталось уже совсем немного до Буковеля.

Британский миллионер Джонни приехал в украинские Карпаты (instagram.com/jonnyv8v10v12)

На этот раз он приехал уже на более мощном и дорогом Lamborghini Aventador. Можно только представить, как сдержанно и осторожно водителю приходится ехать по украинским дорогам.

Цена новой модели Lamborghini Aventador в зависимости от модификации начинается от 330 тысяч евро и доходит до 700 000 евро.

Британец Джонни в 2016 году приехал в Буковель (instagram.com/jonnyv8v10v12)