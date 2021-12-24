Миллионер из Великобритании приехал в Буковель на Lamborghini: теперь это уже традиция

Британский миллионер Джонни приехал в Буковель на Lamborghini Aventador. Отмечается, что в 2016 году он также приезжал в Украину на автомобиле.
Фото он опубликовал в Instagram, которое было сделано в Ивано-Франковской области.
Так, это уже второй раз мужчина приехал. 5 лет назад британец покорял украинские Карпаты на Lamborghini Huracan.
В сети отмечается, что судя по фото, то мужчине осталось уже совсем немного до Буковеля.
На этот раз он приехал уже на более мощном и дорогом Lamborghini Aventador. Можно только представить, как сдержанно и осторожно водителю приходится ехать по украинским дорогам.
Цена новой модели Lamborghini Aventador в зависимости от модификации начинается от 330 тысяч евро и доходит до 700 000 евро.
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