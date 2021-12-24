Мільйонер із Великобританії приїхав до Буковеля на Lamborghini: тепер це вже традиція

Британський мільйонер Джоні приїхав до Буковеля на Lamborghini Aventador. Зазначається, що у 2016 році він також приїжав до України на автомобілі.
Фото він опублікував у Instagram, яке було зроблено в Івано-Франківській області.
Так, це вже вдруге чоловік приїхав. 5 років тому британець підкорював українські Карпати на Lamborghini Huracan.
У мережі зазначається, що судячи з фото, то чоловікові залишилося вже зовсім трішки до Буковеля.
Цього разу він приїхав вже на більш потужному та дорогому Lamborghini Aventador. Можна тільки уявити, як стримано та обережно водієві доводиться їхати українськими дорогами.
Ціна нової моделі Lamborghini Aventador у залежності від модифікації починається від 330 тисяч євро і доходить до 700 000 євро.
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