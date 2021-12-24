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Мільйонер із Великобританії приїхав до Буковеля на Lamborghini: тепер це вже традиція

Автор: Тетяна Самарук

Британський мільйонер Джоні приїхав до Буковеля на Lamborghini Aventador. Зазначається, що у 2016 році він також приїжав до України на автомобілі.

Фото він опублікував у Instagram, яке було зроблено в Івано-Франківській області.

Так, це вже вдруге чоловік приїхав. 5 років тому британець підкорював українські Карпати на Lamborghini Huracan.

У мережі зазначається, що судячи з фото, то чоловікові залишилося вже зовсім трішки до Буковеля.

Британський мільйонер Джоні приїхав в українські Карпати (instagram.com/jonnyv8v10v12)

Цього разу він приїхав вже на більш потужному та дорогому Lamborghini Aventador. Можна тільки уявити, як стримано та обережно водієві доводиться їхати українськими дорогами.

Ціна нової моделі Lamborghini Aventador у залежності від модифікації починається від 330 тисяч євро і доходить до 700 000 євро.

Британець Джоні у 2016 році приїхав в Буковель (instagram.com/jonnyv8v10v12)

Раніше ми повідомляли, що домашній ведмідь вирвав двері у суперкара Lamborghini.

Також нещодавно ми писали, що Карпати накрила хуртовина. Відомо, яка зараз ситуація в горах.

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