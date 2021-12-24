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Карпаты накрыла метель: ситуация в горах

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Карпаты, Пятница 24 декабря 2021 12:28
Карпаты накрыла метель: ситуация в горах Фото: Карпаты накрыла метель (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 декабря в высокогорье Карпат ухудшилась погода. Началась метель, которая повлекла ограниченность видимости в горах до 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 11:10 24.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер южный, юго-западной 10-13 м/с, облачно. Видимость до 30 м. Метель", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня спасатели предупреждают о снеголавинной опасности.

Так, в связи со снегопадами и метелями, 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, горные спасатели протестировали систему поиска пострадавших "Спасение в горах". Мобильное приложение на предназначено для коммуникации туристов со спасателями в случае ЧС.

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