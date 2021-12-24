Карпаты накрыла метель: ситуация в горах

Сегодня, 24 декабря в высокогорье Карпат ухудшилась погода. Началась метель, которая повлекла ограниченность видимости в горах до 30 метров.

"По состоянию на 11:10 24.12.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер южный, юго-западной 10-13 м/с, облачно. Видимость до 30 м. Метель", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня спасатели предупреждают о снеголавинной опасности.

Так, в связи со снегопадами и метелями, 24-25 декабря в горах Ивано-Франковской, Львовской и в высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).