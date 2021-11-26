Шейх в восторге: домашний медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini

В Объединенных Арабских Эмиратах дружелюбный с виду медведь оторвал дверь у ярко-оранжевого Lamborghini Huracan Performante. Автомобиль и животное принадлежат арабскому шейху.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Кто же этот добряк, который держит в качестве домашнего животного медведя? Арабский шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш — инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая. И у него не одно, а несколько экзотических домашних животных: тигры, львы, гиены и змеи.

Что касается медведя, то он всего лишь хотел достать забытое в салоне суперкара яблоко. Но немного не рассчитал свои силы и "с мясом" вырвал у Lamborghini дверь.

Впрочем, проступок домашнего любимца вовсе не рассердил хозяина, скорее поднял ему настроение. Ведь у шейха еще много таких тачек: Lamborghini Urus, Rolls-Royce Wraith, Nissan Patrol... да разве их всех пересчитаешь!

В настоящее время у шейха Хумайд Абдулла Альбукаиша 1,9 миллиона подписчиков в Instagram и 9,2 миллиона подписчиков в Tik Tok - где его видео собрали более 1,1 миллиарда просмотров.

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