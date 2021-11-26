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Шейх в восторге: домашний медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini

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Пятница 26 ноября 2021 15:00
Шейх в восторге: домашний медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini Медверь вырывает дверь у суперкара Lamborghini Huracan Performante (Коллаж: carbuzz.com)
Автор: Александр Мороз

В Объединенных Арабских Эмиратах дружелюбный с виду медведь оторвал дверь у ярко-оранжевого Lamborghini Huracan Performante. Автомобиль и животное принадлежат арабскому шейху.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.

Кто же этот добряк, который держит в качестве домашнего животного медведя? Арабский шейх Хумайд Абдулла Альбукаиш — инвестор и коллекционер суперкаров из Дубая. И у него не одно, а несколько экзотических домашних животных: тигры, львы, гиены и змеи.

Шейх в восторге: домашний медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini

Что касается медведя, то он всего лишь хотел достать забытое в салоне суперкара яблоко. Но немного не рассчитал свои силы и "с мясом" вырвал у Lamborghini дверь.

Шейх в восторге: домашний медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini

Впрочем, проступок домашнего любимца вовсе не рассердил хозяина, скорее поднял ему настроение. Ведь у шейха еще много таких тачек: Lamborghini Urus, Rolls-Royce Wraith, Nissan Patrol... да разве их всех пересчитаешь!

Шейх в восторге: домашний медведь вырвал дверь у суперкара Lamborghini

В настоящее время у шейха Хумайд Абдулла Альбукаиша 1,9 миллиона подписчиков в Instagram и 9,2 миллиона подписчиков в Tik Tok - где его видео собрали более 1,1 миллиарда просмотров.

Напомним, что выставлена на продажу машина генерала Аладина, персонажа Саши Барона Коэна из кинокомедии "Диктатор". Бронированный внедорожник Dartz Prombron был доработан специально для фильма.

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