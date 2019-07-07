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Миллион долларов и вертолет: все детали захвата заложников в Одессе (видео)

STYLERПроисшествия    07.07.2019 - 16:31
Миллион долларов и вертолет: все детали захвата заложников в Одессе (видео)
Захват заложников в Одессе (фото: dumskaya.net)

Захват заложников в Одессе закончился успешной спецоперацией по освобождению девушек

Захват заложников на улице Черноморского Казачества в Одессе закончился освобождением девушек и задержанием 25-летнего преступника. 7 июля после трех часов переговоров с "террористом" спецназ провел спецоперацию "Гром" и ворвался в помещение ломбарда "Готівочка". Видео операции опубликовал Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что в начале происшествия на Пересыпи сообщалось об одной заложнице, а о том, что девушек двое стало известно в процессе спецоперации. Пострадавших отправили в больницу для оказания психологической помощи.

Миллион долларов и вертолет: все детали захвата заложников в Одессе (видео)

Захват заложников в Одессе (тот самый "террорист", фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

К слову, мэр Одессы Геннадий Труханов прибыв на место событий, предложил обменять заложниц на себя.

"Террористом" оказался 25-летний мужчина. Выяснилось, что он зашел, закрыл за собой дверь и приставил нож к горлу одной из двух сотрудниц. Планы преступника ограбить учреждение нарушила тревожная кнопка. 

Миллион долларов и вертолет: все детали захвата заложников в Одессе (видео)

Захват заложников в Одессе (фото: dumskaya.net)

Тогда мужчина решил взять работниц "Готівочки" в заложники. У прибывших правоохранителей он потребовал миллион долларов и вертолет. Позже в ходе переговоров злоумышленник согласился снизить претензии до 100 тысяч долларов.

Полиция квалифицировала инцидент по ч. 2 ст. 147 - захват заложников, а также за ч. 3 ст. 187 - разбой. За содеянное ему грозит от пяти до восьми лет.

 

Образцовая работа спецназа Национальной полициями КОРД по освобождению двух женщин сотрудниц Одесского ломбарда, захваченных сегодня утром в заложницы неадекватным гражданином. Женщинам работницам ломбарда оказывается медицинская и психологическая помощь. Правонарушителя ждёт суд, следственный изолятор и длительный срок лишения свободы. Спасибо Вам ребята за Вашу опасную, но такую нужную для общества работу.

Опубліковано Антоном Геращенком Неділя, 7 липня 2019 р.

Захват заложников в Одессе (видео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Ранее сообщалось, что в западноафриканской республике Буркина-Фасо неизвестные захватили четырех заложников, среди которых были двое граждан Франции. Французские спецназовцы провели операцию по освобождению заложников, в результате которой погибло двое военных. Все четверо заложников были спасены.

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