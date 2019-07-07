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Захват заложницы в Одессе: Труханов предложил преступнику обменять девушку на себя

Новости » Происшествия    07.07.2019 - 14:16
Захват заложницы в Одессе: Труханов предложил преступнику обменять девушку на себя
Фото: Геннадий Труханов (из открытых источников)

Переговоры с преступником продолжаются

На место событий на Черноморского Казачества, где неизвестный взял в заложницы сотрудницу финансового учреждения, прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Odessa.online.

Как сообщается, городской голова предложил преступнику обменять девушку на себя. В настоящий момент переговоры продолжаются.

Захват заложницы в Одессе: Труханов предложил преступнику обменять девушку на себя

Напомним, сегодня днем в Суворовском районе города неизвестный взял в заложники сотрудницу финансового учреждения. Введена в действие спецоперация “Гром”.

 

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Новости Украины ОдессаГеннадий Труханов
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