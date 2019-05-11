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В Буркина-Фасо французские военные освободили заложников, есть жертвы

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 12:03
В Буркина-Фасо французские военные освободили заложников, есть жертвы
Фото: военные Буркина-Фасо (twitter.com/CNN)

В результате операции погибло двое французских военнослужащих

В западноафриканской республике Буркина-Фасо французские спецназовцы провели операцию по освобождению четырех заложников, среди которых два гражданина Франции, в результате чего погибло двое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во французском военном ведомстве рассказали, что операция проходила в ночь с четверга на пятницу при поддержке разведки США и войск операции "Бархане", которые базируются в регионе Сахеля для противодействия исламистским боевикам.

Все четверо заложников, среди которых 2 гражданина Франции, 1 гражданин США и 1 Южной Кореи, были спасены. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Буркина-Фасо в результате нападения на церковь погибли 6 человек. Очевидцы рассказали, что нападавшие прибыли на семи мотоциклах в конце воскресной службы и убили пастора, двух его сыновей и троих прихожан церкви.

Напомним, в январе в Буркина-Фасо в межэтнических столкновениях в центральной части страны в течение недели погибли 46 человек.  Вооруженные мужчины на мотоциклах ворвались в деревню, где живут представители народа моси и убили 7 человек. Впоследствии жители этого села в ответ убили 39 человек из народа фулани.

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Новости Украины заложникиБуркина-Фасо
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