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Мільйон доларів і вертоліт: всі деталі захоплення заручників в Одесі (відео)

STYLERПодії    07.07.2019 - 16:31
Мільйон доларів і вертоліт: всі деталі захоплення заручників в Одесі (відео)
Захоплення заручників в Одесі (фото: dumskaya.net)

Захоплення заручників в Одесі закінчилося успішною спецоперацією зі звільнення дівчат

Захоплення заручників на вулиці Чорноморського Козацтва в Одесі закінчилося звільненням дівчат і затриманням 25-річного злочинця. 7 липня після трьох годин переговорів з "терористом" спецназ провів спецоперацію "Грім" і увірвався в приміщення ломбарду "Готівочка". Відео операції опублікував Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що на початку події на Пересипу повідомлялося про одну заручницю, а про те, що дівчат двоє стало відомо в процесі спецоперації. Постраждалих відправили в лікарню для надання психологічної допомоги.

Мільйон доларів і вертоліт: всі деталі захоплення заручників в Одесі (відео)

Захоплення заручників в Одесі (той самий "терорист", фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

До речі, мер Одеси Геннадій Труханов прибувши на місце подій, запропонував обміняти заручниць на себе.

"Терористом" виявився 25-річний чоловік. З'ясувалося, що він зайшов, закрив за собою двері і приставив ніж до горла однієї з двох співробітниць. Плани злочинця пограбувати установу порушила тривожна кнопка.

Мільйон доларів і вертоліт: всі деталі захоплення заручників в Одесі (відео)

Захоплення заручників в Одесі (фото: dumskaya.net)

Тоді чоловік вирішив взяти працівниць "Готівочки" в заручники. У прибулих правоохоронців він зажадав мільйон доларів і вертоліт. Пізніше в ході переговорів зловмисник погодився знизити претензії до 100 тисяч доларів.

Поліція кваліфікувала інцидент за ч. 2 ст. 147 - захоплення заручників, а також за ч. 3 ст. 187 - розбій. За скоєне йому загрожує від п'яти до восьми років.

 

Зразкова робота спецназу Національної поліціями КОРД по звільненню двох жінок співробітниць Одеського ломбарду, захоплених сьогодні вранці в заручниці неадекватним громадянином. Жінкам працівниць ломбарду надається медична та психологічна допомога. Правопорушника чекає суд, слідчий ізолятор і тривалий термін позбавлення волі. Дякую Вам хлопці за Вашу небезпечну, але таку потрібну для суспільства роботу.

Опубліковано Антоном Геращенком Неділя, 7 липня 2019 р.

Захоплення заручників в Одесі (відео: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Раніше повідомлялося, що в західноафриканській республіці Буркіна-Фасо невідомі захопили заручників, серед яких були двоє громадян Франції. Французькі спецназівці провели операцію з визволення заручників, в результаті якої загинуло двоє військових. Всі четверо заручників були врятовані.

Поліція затримала підлітка, який захопив заручників у Франції У Тулузі звільнили всіх захоплених заручниць
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