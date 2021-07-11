Миллиардер Брэнсон совершил первый туристический полет в космос: захватывающие фото и видео

Запуск должен был начаться в 16:00 по киевскому времени, но из-за погодных условий его перенесли на 17:30.

Интересно, что некоторые, включая конкурентов Брэнсона, не признают этот полет космическим, поскольку корабль поднялся на 80-километровую высоту и прошел ниже линии Кармана - общепризнанная высота в 100 км, с которой начинается космос.

Ричард Брэнсон с командой в космосе (фото: facebook.com/RichardBranson)

Самый богатый человек в мире Джефф Безос, который владеет Amazon, Blue Origin и другими компаниями, должен был стать первым владельцем космической компании, отправившимся в космос. Но Брэнсон получил разрешение на полет раньше его.

Полный запуск корабля можно посмотреть на этом видео.

Ричард Брэнсон с командой в космосе (видео: YouTube)