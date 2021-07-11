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Мільярдер Бренсон здійснив перший туристичний політ у космос: захоплюючі фото і відео

Автор: Роман Мирончук

Річард Бренсон перший, хто відправився як турист в космос. При цьому британський мільярдер зробив це на власному космоліті Unity-22, який належить його компанії Virgin Galactic.

Суборбітальний космічний політ тривав близько двох годин. В невагомості Бренсон і його команда були приблизно шість хвилин. Після цього корабель повернувся на місце свого зльоту - приватний космодром "Америка" в штаті Нью-Мексико.

Запуск повинен був початися о 16:00 за київським часом, але через погодні умови його перенесли на 17:30.

Цікаво, що деякі, включаючи конкурентів Бренсона, не визнають цей політ космічних, оскільки корабель піднявся на 80-кілометрову висоту і пройшов нижче лінії Кармана - загальновизнана висота в 100 км, з якої починається космос.

Фото: Річард Бренсон з командою перед польотом в космос (facebook.com/RichardBranson)

Найбагатший чоловік у світі Джефф Безос, який володіє Amazon, Blue Origin і іншими компаніями, повинен був стати першим власником космічної компанії, що відправився в космос. Але Бренсон отримав дозвіл на політ раніше його.

Повний запуск корабля можна подивитися на цьому відео.

Річард Бренсон з командою в космосі (відео: YouTube)

Нагадаємо, вчені заявили, що польоти на Марс можуть бути смертельними і назвали всі ризики.

Ми також писали про те, що засновник американської компанії SpaceX Ілон Маск заговорив про польоти за межі Сонячної системи.

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