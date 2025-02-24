Міллі Боббі Браун не впізнати на нових фото в бікіні. Як змінилася зірка "Дивних див"

Популярна британська акторка, зірка серіалу "Дивні дива" і трилогії "Енола Холмс" Міллі Боббі Браун відсвяткувала своє 21-річчя зміною образу. Тепер її важко впізнати!

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт зірки.

Так, акторка поділилася світлинами з подорожі на екзотичні острови Теркс і Кайкос, куди вирушила після святкування дня народження разом з друзями, щоб поніжитися на пляжі і відпочити від голлівудської рутини.

"Чарівний день народження", - підписала гарячі фото дівчина.

Вона навіть вказала конкретну локацію, де релаксує. Це мальовничий маєток Pearls of Long Bay Estate.

На відпочинку вона будує піщані замки разом з друзями, "розважається" з акулами та ніжиться в гамаку на фоні океану, читаючи журнал Vanity Fair з власним фото на обкладинці.

Але цікавіше інше. На фото Міллі майже не впізнати через новий колір її волосся. Вона тепер - блонда!

Фани знаменитості також не лишили без уваги її бездоганну фігуру, засипаючи компліментами 21-річну зірку.

"Справжня Барбі!", "Королева блонду", "Ікона стилю!", "Надто ідеальна", - це лише мізерна частина коментарів, які лишають фоловери під світлинами виконавиці ролі Еноли Голмс.

А ще у свій день народження Браун опублікувала відео, на якому сяє у блискучій сукні без бретельок. Іменини вона відсвяткувала з тортом у формі серця і хітом Aly & AJ "Potential Breakup Song".

До слова, поки Міллі насолоджується відпусткою, її шанувальники в усьому світі з нетерпінням чекають на фінальний сезон культового науково-фантастичного драматичного телесеріалу жахів "Дивні дива", вихід якого запланований на Netflix вже цього року. За попередньою інформацією, 5 сезон планується випустити в трьох частинах: 14 серпня, 25 вересня і 6 листопада відповідно. У серіалі Боббі Браун виконує роль Джейн Гоппер (вона ж - Одинадцять).