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Милли Бобби Браун не узнать на новых фото в бикини. Как изменилась звезда "Очень странных дел"

Понедельник 24 февраля 2025 08:14
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Милли Бобби Браун не узнать на новых фото в бикини. Как изменилась звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун теперь не узнать (фото: instagram.com/milliebobbybrown)
Автор: Полина Иваненко

Популярная британская актриса, звезда сериала "Очень странные дела" и трилогии "Энола Холмс" Милли Бобби Браун отпраздновала свое 21-летие сменой образа. Теперь ее трудно узнать!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт звезды.

Так, актриса поделилась фотографиями из путешествия на экзотические острова Теркс и Кайкос, куда отправилась после празднования дня рождения вместе с друзьями, чтобы понежиться на пляже и отдохнуть от голливудской рутины.

"Волшебный день рождения", - подписала горячие фото девушка.

Она даже указала конкретную локацию, где релаксирует. Это живописное поместье Pearls of Long Bay Estate.

На отдыхе она строит песчаные замки вместе с друзьями, "развлекается" с акулами и нежится в гамаке на фоне океана, читая журнал Vanity Fair с собственным фото на обложке.

Но интереснее другое. На фото Милли почти не узнать из-за нового цвета ее волос. Она теперь - блонда!

Фаны знаменитости также не оставили без внимания ее безупречную фигуру, засыпая комплиментами 21-летнюю звезду.

"Настоящая Барби!", "Королева блонда", "Икона стиля!", "Слишком идеальная", - это лишь мизерная часть комментариев, которые оставляют фолловеры под фотографиями исполнительницы роли Энолы Холмс.

А еще в свой день рождения Браун опубликовала видео, на котором сияет в блестящем платье без бретелек. Именины она отпраздновала с тортом в форме сердца и хитом Aly & AJ "Potential Breakup Song".

К слову, пока Милли наслаждается отпуском, ее поклонники во всем мире с нетерпением ждут финальный сезон культового научно-фантастического драматического телесериала ужасов "Очень странные дела", выход которого запланирован на Netflix уже в этом году. По предварительной информации, 5 сезон планируется выпустить в трех частях: 14 августа, 25 сентября и 6 ноября соответственно. В сериале Бобби Браун исполняет роль Джейн Хоппер (она же - Одиннадцать).

Напомним, в мае 2024 года стало известно, что Бобби Браун из сериала "Очень странные дела" тайно вышла замуж.

Кроме этого, 46-летняя звезда "Сердцеедок" показала честное фото без макияжа и фильтров.

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