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Милла Йовович в третий раз стала мамой: трогательные фото

STYLERЖизнь    03.02.2020 - 09:44
Милла Йовович в третий раз стала мамой: трогательные фото
Милла Йовович (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Милла Йовович поделилась первым фото ребенка

Милла Йовович родила третьего ребенка. Знаменитая актриса с украинскими корнями снова стала мамой девочки. Снимок счастливого семейства разместила старшая дочь Йовович 12-летння Эвер Габо на своей странице в Instagram.

Девочку назвали Osian (произносится, как Оушен). Она стала третьим ребенком 44-летней актрисы и 54-летнего режиссера Пола Андерсона. Они поженились в 2009 году, Эвер Габо родилась в 2007, а в 2015 на свет появилась вторая дочь - Дашиэл Иден.

На снимке счастливое семейство радостно позирует в больничной палате роддома, приветствуя нового члена семьи.

"Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан (произносится как Оушен, как водоем)! Мы тебя любим!" - поделилась радостью старшая сестра.

Милла Йовович в третий раз стала мамой: трогательные фото

Милла Йовович родила третьего ребенка (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Стоит отметить, что актриса во время каждой из беременностей набирала довольно много веса, но после родов ей быстро удавалось вернуться в прежнюю форму. Так, эта беременность стоила ей 12 лишних килограммов, актриса даже призналась, что из-за этого ей сложно передвигаться.

Милла Йовович в третий раз стала мамой: трогательные фото

Милла Йовович во время беременности с семьей (фото: instagram.com/millajovovich

Напомним, в 2017 году актрисе сделали экстренный аборт из-за преждевременных родов, когда она была на 4,5 месяце беременности.

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