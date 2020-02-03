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Мілла Йовович втретє стала мамою: зворушливі фото

STYLERЖиття    03.02.2020 - 09:44
Мілла Йовович втретє стала мамою: зворушливі фото
Мілла Йовович (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Мілла Йовович поділилася першим фото дитини

Мілла Йовович народила третю дитину. Знаменита актриса з українським корінням знову стала мамою дівчинки. Знімок щасливого сімейства розмістила старша дочка Йовович 12-річна Евер Габо на своїй сторінці в Instagram.

Дівчинку назвали Osian (вимовляється, як Оушен). Вона стала третьою дитиною 44-річної актриси і 54-річного режисера Пола Андерсона. Вони одружилися у 2009 році, Евер Габо народилася в 2007, а в 2015 на світ з'явилася друга дочка - Дашиел Іден.

На знімку щасливе сімейство радісно позує в лікарняній палаті пологового будинку, вітаючи нового члена сім'ї.

"Ласкаво просимо, дитинко! Ласкаво просимо у світ моя нова сестра Осіан (вимовляється як Оушен, як водойма)! Ми тебе любимо!" - поділилася радістю старша сестра.

Мілла Йовович втретє стала мамою: зворушливі фото

Мілла Йовович народила третю дитину (фото: instagram.com/evergaboanderson)

Варто відзначити, що актриса під час кожної з вагітностей набирала досить багато ваги, але після пологів їй швидко вдавалося повернутися в колишню форму. Так, ця вагітність вартувала їй 12 зайвих кілограмів, актриса навіть зізналася, що їй важко пересуватися.

Мілла Йовович втретє стала мамою: зворушливі фото

Мілла Йовович під час вагітності з сім'єю (фото: instagram.com/millajovovich

Нагадаємо, у 2017 році актрисі зробили екстрений аборт через передчасні пологи, коли вона була на 4,5 місяці вагітності.

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