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В Днепре уникальная роженица стала мамой здоровой малышки: трогательные фото

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 21:12
В Днепре уникальная роженица стала мамой здоровой малышки: трогательные фото
В Днепре женщина с патологиями родила здорового ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В Днепре женщина с наследственным синдромом родила здорового ребенка

В Днепре женщина с уникальным наследственным заболеванием - синдромом Гольденхара родила здорового ребенка с весом почти три килограмма. Об этом рассказала врач Ольга Фандеева на своей странице в Facebook.

Чудо произошло вскоре после Нового года в родильном доме больницы имени Мечникова в Днепре.

Беременная поступила в акушерское отделение на плановое кесарево сечение, в результате чего на свет появилась здоровая девочка весом 2950 грамм и ростом 46 сантиметров.

В Днепре уникальная роженица стала мамой здоровой малышки: трогательные фотоВ Днепре уникальная роженица стала мамой здоровой малышки: трогательные фото

В Днепре женщина с патологиями родила здорового ребенка (фото: facebook.com/f.a.olya)

Роженица очень маленького роста и с другими патологиями, которые возникают из-за очень редкого наследственного заболевания - синдрома Гольденхара.

Для справки: синдром Гольденхара характеризующееся комплексным поражением глаз, ушей и позвоночника. Страдающим болезнью присуща асимметрия лица из-за одностороннего недоразвития нижней челюсти, срастание позвонков, кифозы и так далее. Синдром наследуется по аутосомно-рецессивному типу, то есть носителями дефектного гена являются оба родителя.

Стоит отметить, что в больнице имени Мечникова в Днепре не впервые происходят подобные чудеса. Весной 2019 года "женщина-бабочка" родила здоровую девочку.

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