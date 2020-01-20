Известный украинский телеведущий стал папой: первые фото малыша

Тимур Мирошниченко с женой Инной (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Тимур Мирошниченко похвастался фото из роддома

Тимур Мирошниченко, телеведущий и комментатор, стал отцом во второй раз. Его супруга Инна 19 января родила малыша в частном родильном доме, который давно облюбовали звезды украинского шоубизнеса - Джамала, Лилия Ребрик, Наталка Карпа, Светлана Тарабарова и многие другие.

Ведущий показал в Instagram снимками с супругой и новорожденным из роддома, поблагодарив в stories всех за поздравления, которых он не получал столько на свои дни рождения за все 33 года.

Известно, что в больницу супруги отправились около шести утра 19 января, а уже в 12:55 малыш появился на свет.

Счастливый папа поспешил похвастаться снимками с новорожденным из роддома, в том числе и теми, где Тимур лежит рядом с малышом (такой метод называют "кожа к коже").

Мальчик родился на 42-й неделе беременности с весом 3740 грамм и ростом 55 сантиметров. Супруги назвали сына Марком.

Тимур Мирошниченко стал отцом (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Стоит отметить, что малыш - не первый ребенок в семье Тимура и Инны. 18 июня 2018 года у пары родилась девочка, которую они назвали Мией.

Тимур Мирошниченко с 2005 года является бессменным комментатором "Евровидения", в 2009 и 2013 вел "Детское Евровидение", а также Евровидение-2017 вместе с Александром Скичко и Владимиром Остапчуком.