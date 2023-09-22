Мілевський спився і відкидає допомогу друзів. Навіть "кент" Алієв безсилий

Як коментує стан Мілевського Селезньов

За словами володаря Кубка УЄФА у складі донецького "Шахтаря", який цього року завершив кар'єру футболіста, він хотів допомогти товаришу і відвести його до лікарні.

Але Мілевський повністю ігнорує його, зник та не бере слухавку.

"Я з Мілевським завжди на зв’язку і готовий взяти на себе всі витрати з допомоги. Я йому дзвоню і кажу: "Тьома, послухай, давай я допоможу. Я розумію, що це таке". Я дуже люблю Артема, він чудовий і добрий хлопець. Я завжди поруч і він знає мій номер телефону", - коментує Євген.

Євген Селезньов і Артем Мілевський (фото: instagram.com/e_seleznev)

Селезньов говорить, що все залежить лише від бажання Артема, бо їхати до нього і "брати в кайданки" він не може.

"Допомогти Артему хочу не тільки я. Сьогодні ми з хлопцями мали відвезти його в лікарню, але він не бере слухавки. Що я можу зробити в цій ситуації?" - ділиться спортсмен.

Євген також додав, що, на його думку, Артем "трохи звернув з дороги", і всі повинні зібратися, щоб допомогти йому.

"Багато хто каже, що він дорослий хлопець і сам має вирішувати свої проблеми, але друзі пізнаються не тоді, коли добре, а у важкі хвилини. Для мене немає різниці: є у нього гроші чи ні, Артем мій добрий друг, і я завжди буду йому допомагати”, - сказав Селезньов в інтерв’ю "Спорт Експрес".

Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)

Алієв підтверджує слова екс-партнера

Іншій зірковий футболіст збірної України Олександр Алієв також пропонував "кенту" (так він сам називає Мілевського) свою допомогу.

У сторіз екс-гравець "Динамо" наголосив, що на реабілітацію Артема його попросив покласти Ігор Суркіс.

"Те, що сказав Селезньов - правда. Артем мав виїхати до лікарні, ми про все домовилися з лікарем. Все це був готовий оплатити Ігор Суркіс. Він сказав мені: "Саня, покладіть його до лікарні на реабілітацію, я готовий все оплатити". Ну… Досі людина не бере слухавку, не хоче. Тож я вас прошу, не пишіть мені: "Допоможи кенту". Я готовий протягом 5-6 місяців це зробити, але людина мене не чує. Він сам цього особисто не хоче, і все", - поділився Алієв.

Про ситуацію з Артемом також висловився і його колишній агент та друг Олександр Панков.

"Важко врятувати того, хто не хоче порятунку. Це його вибір! Пів світу йому хотіло та хоче допомогти, але не можна допомогти тому, хто сам цього не хоче. Мені дуже боляче, повір. Дуже! Я віддав йому вісім років свого життя. Але не можу віддати йому свою голову. На жаль!", - написав Панков у коментарі під постом у Instagram-пабліку "Брутальний Футбол 5.0".

Артем Мілевський (фото: instagram.com/timi1010)

Що сталося з Мілевським

Колишній форвард "Динамо" викликав серйозне занепокоєння і розчарування серед своїх шанувальників після опублікованого ним відео, де він підписує м’яч і футболку для благодійного розіграшу.

Так, шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Мілевського, зокрема, на те, що він нібито перебував у нетверезому стані.

Мілевський розігрує м'яч (фото: instagram.com/timi1010)

Такий висновок вони зробили через безладну мову екс-футболіста.

Також вигляд Мілевського обговорювали після його фото з одного зі столичних пабів, де він фотографувався з шанувальниками.

Мілевський у пабі (фото: instagram.com/taraskombinator1927)

Мілевський у пабі (фото: instagram.com/triumvirate.kyiv)

фанати Артема почали бити на сполох, закликаючи негайно допомогти їхньому кумиру. А інші кажуть, що спортсмен "сам винен"...