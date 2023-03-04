Запустив себе, розжирів: як виглядає Артем Мілевський сьогодні (фото)

Зірковий український футболіст Артем Мілевський змінився до невпізнаваності після того, як завершив кар'єру 2021 року. Подейкують, що спортсмен у депресії, про що красномовно свідчить його зовнішній вигляд.

Дивіться, як зараз виглядає "Міля" в матеріалі Styler нижче.

Артема складно впізнати

38-річний Мілевський засвітився на матчі Динамо - Інгулець, який проходив вдень 4 березня і закінчився перемогою біло-синіх з рахунком 2:1.

На кадрі, який гуляє у мережі, Мілевський в окулярах, шапці, з сивою бородою. Помітно, що він набрав у вазі. Поруч з ним його незмінний друг, скандальний футболіст Олександр Алієв.

Артем Мілевський праворуч (скриншот)

"Мілевський - той, на якого ми хотіли бути схожими, коли грали в футбол. Він асоціювався з успіхом, легким підходом до життя, постійними гульками та зірковістю.Чувака, який першим почав носити бороду в нашій футбольній команді, жартома називали "Міля". Що ж з тобою сталось", - пишуть блогери у Twitter.

За інформацією спортивного журналіста Сергія Болотнікова, екс-форвард збірної України та Динамо зараз перебуває у столиці України, його психологічно підбила війна, він нічого не хоче.

"Закинув свій канал (YouTube-канал Миля. - Ред.), волонтерити не хоче, грати за ветеранів не хоче, навчатися на тренера чи менеджера також не хоче... У нього, на мою думку, професійна депресія. Він не може знайти себе, не знає, що робити", - розповів журналіст.

Що відомо про Мілевського

Артем Мілевський - колишній український футболіст білоруського походження, нападник. Рекордсмен за кількістю виступів за молодіжну збірну України. Срібний призер молодіжного чемпіонату Європи 2006 року. Найкращий бомбардир чемпіонату України 2009/2010. Майстер спорту України міжнародного класу (2005). Кавалер Ордена "За мужність" ІІІ ступеня.

Грав за "Динамо" Київ з 2002 по 2013 роки. Був у складі Збірної України у 2006-2012 роках Остання команда, за яку виступав Артем - закарпатський "Минай".

Так Мілевський виглядав на футбольному полі (фото: Вікіпедія)

А так - ще три роки тому (скриншот: YouTube/Миля)