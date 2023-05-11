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Екс-форвард збірної України анонсував прощальний матч: зірки різних епох в учасниках

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Ужгород, Четвер 11 травня 2023 12:48
Екс-форвард збірної України анонсував прощальний матч: зірки різних епох в учасниках Фото: Останнім клубом Євгена Селезньова став "Минай" (instagram.com/minaj_footballclub)
Автор: Антон Федорців

Колишній нападник донецького "Шахтаря", "Дніпра", низки інших клубів і національної команди України Євген Селезньов оголосив про останній поєдинок у кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

37-річний бомбардир підтвердив інформацію щодо прощального матчу. Він відбудеться в Ужгороді на стадіоні "Авангард" і матиме благодійну мету – збір коштів на потреби Збройних сил України.

"Моя Україна – від Донецька до Ужгорода". Ось таку назву і матиме благодійний прощальний матч, який ми організовуємо. Хочу попрощатись з ігровою кар’єрою у колі друзів. Хочу, щоб від гри отримали задоволення глядачі, а головне, щоб від цієї зустрічі користь отримали наші військові", – заявив Селезньов.

За інформацією "Будинку 42", матч відбудеться 6 червня і збере друзів форварда різних поколінь. Зокрема, Селезньов нібито запросив легенд минулого та зірок сучасного вітчизняного футболу – Протасова, Хацкевича, Ротаня, Срну, Мудрика та Довбика.

Хто такий Євген Селезньов

Уродженець Макіївки, вихованець академії "Шахтаря". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2002/03 із друголігового "Шахтаря-3".

Пізніше захищав кольори київського "Арсенала", першої команди "гірників", "Дніпра", краснодарської "Кубані", турецьких "Карабюкспора", "Беледієспора", "Бурсаспора", іспанської "Малаги", "Колоса" з Ковалівки, "Миная". Чемпіон і володар Кубка України 2011/12, двічі тріумфував у Суперкубку України, володар Кубка УЄФА 2008/09.

Двічі став найкращим бомбардиром сезону УПЛ (2010/11, 2011/12). Третій голеадор в історії елітного дивізіону (117 м'ячів). У збірній України Селезньов провів 58 матчів (11 голів), учасник Євро-2012 та Євро-2016.

До слова, раніше "Рух" забрав призи за підсумками туру УПЛ після розгрому "Інгульця".

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