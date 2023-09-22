Милевский спился и отвергает помощь друзей. Даже "кент" Алиев бессилен

Как комментирует состояние Милевского Селезнев

По словам обладателя Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтера", который в этом году завершил карьеру футболиста, он хотел помочь товарищу и отвести его в больницу.

Но Милевский полностью игнорирует его, исчез и не берет трубку.

"Я с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое". Я очень люблю Артема, он отличный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона", - комментирует Евгений.

Евгений Селезнев и Артем Милевский (фото: instagram.com/e_seleznev)

Селезнев говорит, что все зависит только от желания Артема, потому что ехать к нему и "брать в наручники" он не может.

"Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?" - делится спортсмен.

Евгений также добавил, что, по его мнению, Артем "чуть-чуть сбился с пути", и все должны собраться, чтобы помочь ему.

"Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет. Артем мой хороший друг, и я всегда буду ему помогать”, - сказал Селезнев в интервью "Спорт Експрес".

Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

Алиев подтверждает слова экс-партнера

Другой звездный футболист сборной Украины Александр Алиев также предлагал кенту (так он сам называет Милевского) свою помощь.

В сторис экс-игрок "Динамо" подчеркнул, что на реабилитацию Артема его попросил возложить Игорь Суркис.

"То, что сказал Селезнев - правда. Артем должен был уехать в больницу, мы обо всем договорились с врачом. Все это был готов оплатить Игорь Суркис. Он сказал мне: "Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить" Ну… До сих пор человек не берет трубку, не хочет… Так что я вас прошу, не пишите мне: "Помоги кенту". Я готов в течение 5-6 месяцев это сделать, но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет, и все", - поделился Алиев.

О ситуации с Артемом также высказался и его бывший агент и друг Александр Панков.

"Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Пол мира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет. Мне очень больно, поверь. Очень! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!" - написал Панков в комментарии под постом в Instagram-паблике "Брутальний Футбол 5.0".

Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

Что произошло с Милевским

Бывший форвард "Динамо" вызвал серьезную обеспокоенность и разочарование среди своих поклонников после опубликованного им видео, где он подписывает мяч и футболку для благотворительного розыгрыша.

Так, поклонники обратили внимание на внешний вид Милевского, в частности, на то, что он якобы находился в нетрезвом состоянии.

Милевский разыгрывает мяч (фото: instagram.com/timi1010)

Такой вывод они сделали из-за беспорядочного языка экс-футболиста.

Также облик Милевского обсуждали после его фото из одного из столичных пабов, где он фотографировался с поклонниками.

Милевский в пабе (фото: instagram.com/taraskombinator1927)

Милевский в пабе (фото: instagram.com/triumvirate.kyiv)

Фанаты Артема начали бить тревогу, призывая немедленно помочь их кумиру. А другие говорят, что спортсмен "сам виноват"...