Милевский спился и отвергает помощь друзей. Даже "кент" Алиев бессилен

У бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Милевского серьезные проблемы со здоровьем. Судя по последним фото экс-спортсмена, он страдает алкоголизмом. При этом 38-летний Артем отвергает помощь даже самых близких друзей - Александра Алиева и Евгения Селезнева.
РБК-Украина (проект) собрал комментарии экс-партнеров Милевского по сборной относительно поведения "кента".
При подготовке материала использовались источники: "Спорт Експрес", Instagram Александра Алиева, Instagram "Брутальний Футбол 5.0".
По словам обладателя Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтера", который в этом году завершил карьеру футболиста, он хотел помочь товарищу и отвести его в больницу.
Но Милевский полностью игнорирует его, исчез и не берет трубку.
"Я с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: "Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое". Я очень люблю Артема, он отличный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона", - комментирует Евгений.
Евгений Селезнев и Артем Милевский (фото: instagram.com/e_seleznev)
Селезнев говорит, что все зависит только от желания Артема, потому что ехать к нему и "брать в наручники" он не может.
"Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?" - делится спортсмен.
Евгений также добавил, что, по его мнению, Артем "чуть-чуть сбился с пути", и все должны собраться, чтобы помочь ему.
"Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет. Артем мой хороший друг, и я всегда буду ему помогать”, - сказал Селезнев в интервью "Спорт Експрес".
Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)
Другой звездный футболист сборной Украины Александр Алиев также предлагал кенту (так он сам называет Милевского) свою помощь.
В сторис экс-игрок "Динамо" подчеркнул, что на реабилитацию Артема его попросил возложить Игорь Суркис.
"То, что сказал Селезнев - правда. Артем должен был уехать в больницу, мы обо всем договорились с врачом. Все это был готов оплатить Игорь Суркис. Он сказал мне: "Саня, положите его в больницу на реабилитацию, я готов все оплатить" Ну… До сих пор человек не берет трубку, не хочет… Так что я вас прошу, не пишите мне: "Помоги кенту". Я готов в течение 5-6 месяцев это сделать, но человек меня не слышит. Он сам этого лично не хочет, и все", - поделился Алиев.
О ситуации с Артемом также высказался и его бывший агент и друг Александр Панков.
"Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Пол мира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет. Мне очень больно, поверь. Очень! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!" - написал Панков в комментарии под постом в Instagram-паблике "Брутальний Футбол 5.0".
Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)
Бывший форвард "Динамо" вызвал серьезную обеспокоенность и разочарование среди своих поклонников после опубликованного им видео, где он подписывает мяч и футболку для благотворительного розыгрыша.
Так, поклонники обратили внимание на внешний вид Милевского, в частности, на то, что он якобы находился в нетрезвом состоянии.
Милевский разыгрывает мяч (фото: instagram.com/timi1010)
Такой вывод они сделали из-за беспорядочного языка экс-футболиста.
Также облик Милевского обсуждали после его фото из одного из столичных пабов, где он фотографировался с поклонниками.
Милевский в пабе (фото: instagram.com/taraskombinator1927)
Милевский в пабе (фото: instagram.com/triumvirate.kyiv)
Фанаты Артема начали бить тревогу, призывая немедленно помочь их кумиру. А другие говорят, что спортсмен "сам виноват"...
Добавим, что впервые о Милевском и его проблемах с алкоголем начали говорить весной этого года, когда он появился на матче "Динамо" - "Ингулец".
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