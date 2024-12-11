Мілевський затриманий чи ні? Що кажуть у поліції і реакція футболіста

Екс-футболіст київського “Динамо" і збірної України Артем Мілевський 11 грудня знову опинився у центрі скандалу після того, як його фото нібито з місця затримання правоохоронцями учасників злочинного угруповання , яке заробляло мільйони гривень на організації договірних матчів у кіберспорті, настільному тенісі та футболі, почали публікувати в ЗМІ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи насправді Мілевський замішаний у “договорняках" та як сам зірковий футболіст відреагував на цю інформацію.

Що відомо про "затримання" Мілевського

У середу в Telegram-каналах з'явилась інформація, що Мілевського нібито затримали у справі про договірні кіберспортивні матчі.

Про викриття злочинної групи з колишніх спортсменів повідомили й правоохоронці.

Але, за даними РБК-Україна, саме “Мілю” не затримували та підозру йому не оголошували. У цій справі він виступає у ролі свідка.

За словами правоохоронців, фото, які поширюються в соціальних мережах, були зроблені під час обшуків кілька місяців тому.

Реакція Мілевського на “затримання"

Згодом колишній зірковий гравець “Динамо" особисто відреагував на своє “затримання", про яке пишуть деякі ЗМІ.

У своєму Instagram-акаунті Мілевський вирішив у притаманній йому манері відповісти на чутки. Він виклав відео в Stories, де написав, не добираючи слів: “В СІЗО б***ь. Ну клоуни, б*я".

“Що ще вигадаєте?” - додав він.

Скріншот

Наразі Мілевський знаходиться у себе вдома і скоро обіцяє записати відеокоментар, у якому відповість на усі питання, які виникли у довколафутбольної спільноти після публікації його фотографій в оточенні поліції.

Нагадаємо, що 11 грудня в Україні було розкрито масштабну схему організації договірних матчів за участі колишніх професійних спортсменів. Зловмисники заробляли на ставках, маніпулюючи результатами змагань з кіберспорту та традиційних видів спорту.

Слідчі встановили, що злочинна група підкуповувала спортсменів, пропонуючи їм гроші за "злив" матчів. Організатори схеми ставили на ці змагання мільйони гривень і легалізували гроші через купівлю нерухомості та елітних авто. Правоохоронці провели обшуки та вилучили докази злочинної діяльності. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.