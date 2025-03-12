Милевский объяснил, почему до сих пор не выучил украинский язык

Артем Милевский, бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины, объяснил, почему до сих пор общается на русском языке.

Свою позицию он объяснил тем, что у него не было времени на изучение украинского языка.

"Почему ты на державной не разговариваешь? Потому что у меня не было времени учить державную, я говорил, что я - иранец с Минска", - отметил он.

По его словам, в детстве в Беларуси не было украинской школы, а в Украине он всегда тренировался, не имел времени изучать украинский, тем более что все разговаривали на русском.

"Осуждать, на каком языке я разговариваю, вообще не имеет никакого сенса. И то я пытаюсь еще разговаривать, хотя у меня ни школы, ни образования, ничего не было. Мы были самородками. У нас не было времени, у нас было 5 тренировок в день. Какой язык, какой державный язык. О чем вы говорите? Это не то, что я его не уважаю, у нас не было времени на его изучение", - подчеркнул он.

Что известно про языковой скандал с Милевским

В декабре 2023 года экс-футболист решил собирать средства на помощь раненым военным с помощью стримов на платформе Twitch. Он пообещал передавать 20% собранной суммы на протезирование украинских бойцов.

Во время первого прямого эфира спортсмен вместе с другом играл в видеоигры FIFA и PES, а также отвечал на вопросы пользователей платформы. В частности, он ответил и про свое отношение к украинскому языку.

"У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались, не было времени учить украинский язык. Тем более все говорили на русском. Не считаю, что это так важно сейчас говорить на украинском. Нужно иметь свою позицию. И многие военные, которые воюют - многие из них говорят на русском. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще, я - белорус, мы говорили всегда на русском", - подчеркнул он.

Кто такой Артем Милевский

Родился 12 января 1985 года в Минске. Его футбольная карьера началась в детских командах Беларуси, но на профессиональном уровне он стал известен уже в Украине.

В 2000 году в 15 лет переехал на Украину и поступил в футбольную академию известного тренера Павла Яковенко. Играл за киевское "Динамо" и сборную Украины.

За время карьеры Милевский неоднократно становился фигурантом спортивных скандалов: подавляющая их часть была связана со склонностью спортсмена к разгульному образу жизни.



Артем Милевский (фото: instagram.com/timi1010)

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