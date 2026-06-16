Іран обдурить Трампа з угодою про "ядерку", вважає директор ЦРУ

Голова ЦРУ Джон Реткліфф висловив сумніви щодо виконання Іраном угоди про ядерну програму. Чиновник вже доповів про це президентові США Дональду Трампу та обґрунтував слова розвідданими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними джерел видання, Реткліфф заявив Трампу та іншим високопосадовцям, що розвідувальні відомості, отримані американськими розвідслужбами, викликають серйозні сумніви щодо готовності Ірану піти на поступки в ядерній сфері, яких домагаються США в рамках будь-якої остаточної угоди.

Згідно з цими даними, нібито "те, як іранські чиновники обговорювали угоду між собою, не відповідало тому, що вони говорили посередникам і США".

"Розвіддані свідчать про те, що наміри Ірану не відповідають його зобов'язанням за умовами угоди", - стверджує одне з джерел.