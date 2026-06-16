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Іран обдурить Трампа з угодою про "ядерку", вважає директор ЦРУ

05:53 16.06.2026 Вт
2 хв
Які дані отримав головний розвідник США?
aimg Пилип Бойко
Іран обдурить Трампа з угодою про "ядерку", вважає директор ЦРУ Фото: директор ЦРУ Джон Реткліфф (Getty Images)
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Голова ЦРУ Джон Реткліфф висловив сумніви щодо виконання Іраном угоди про ядерну програму. Чиновник вже доповів про це президентові США Дональду Трампу та обґрунтував слова розвідданими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За даними джерел видання, Реткліфф заявив Трампу та іншим високопосадовцям, що розвідувальні відомості, отримані американськими розвідслужбами, викликають серйозні сумніви щодо готовності Ірану піти на поступки в ядерній сфері, яких домагаються США в рамках будь-якої остаточної угоди.

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Згідно з цими даними, нібито "те, як іранські чиновники обговорювали угоду між собою, не відповідало тому, що вони говорили посередникам і США".

"Розвіддані свідчать про те, що наміри Ірану не відповідають його зобов'язанням за умовами угоди", - стверджує одне з джерел.

Контекст новини

Раніше Трамп оголосив про закінчення бойових дій між США та Іраном. Угоду мають підписати у п'ятницю у Швейцарії. Лідер США оголосив, що Ормузька протока вже відкривається, адже США зняли блокаду з іранських суден, а Тегеран не буде обстрілювати нафтові танкери.

Подробиці угоди поки що не розголошені. Проте є дані, що обговорення ядерної програми Ірану відбудеться вже після підписання перемир'я.

Сам Трамп заявив, що готовий поновити військові дії, якщо Тегеран не погодиться на умови щодо своєї ядерної програми.

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