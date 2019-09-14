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Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

STYLERЖизнь    14.09.2019 - 21:16
Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото
Зеленский и Мила Кунис поговорили по душам в Киеве (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Мила Кунис вместе со своим мужем Эштоном Кутчером посетила Киев

Владимир Зеленский сегодня, 14 сентября, встретился с знаменитой голливудской актрисой украинского происхождения Милой Кунис и ее мужем актером и продюсером Эштоном Кутчером. Об этом президент Украины заявил на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что встреча со знаменитостями прошла в рамках 16-го форума Ялтинской Европейской Стратегии YES, который проходит в Киеве 12−14 сентября.

Мила Кунис рассказала, что ее не было в Украине более 28 лет. В прошлом году она посетила город, в котором родилась - Черновцы. При этом в Киеве актриса никогда не была, и отметила, что столица ей понравилась.

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой беседуют с Милой Кунис и Эштоном Кутчером (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Семья Милы покинула Украину и переехала в США в 1991 году, когда девочке было семь лет.

Кунис подчеркнула, что президент Украины интересный, умный и преданный делу человек. Она рассказала, что беседовала с Зеленским о политике, технологиях, гендерном равенстве, о том, как Украина превратится в страну, куда будут приезжать туристы.

Кроме того, они разговаривали о том, как отделить представление об Украине от России. Она также подчеркнула, что Зеленский очень искренний в том, что он хочет сделать для Украины.

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой беседуют с Милой Кунис и Эштоном Кутчером (фото: facebook.com/zelenskiy95)

В свою очередь, Эштон Кутчер заявил, что Украина может стать технологичной сверхдержавой. Кроме того, он похвалил Зеленского и его жену Елену за хороший английский язык.

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Владимир Зеленский вместе с женой Еленой беседуют с Милой Кунис и Эштоном Кутчером (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский отметил, что у него была плодотворная беседа о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее.

Он также заявил, что вчера общался со сценаристом и продюсером уже культового сериала "Чернобыль" Крейгом Мейзином, а также со звездой сериала "Карточный домик" Робин Райт.

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Владимир Зеленский и Робин Райт (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Кроме того, президент заявил, что Украина сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates, которая позволяет стране, на территории которой снят фильм, возвращать продюсерам часть потраченных на съемки денег при условии выполнения определенных условий.

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Владимир Зеленский разговаривает с Крейгом Мейзиным (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленский обратился к представителям мировой кинообщественности и отметил, что двери Украины открыты для них.

Мила Кунис в Киеве расхвалила Зеленского: появились фото

Крейг Мейзин (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"У нас есть все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанные" специалисты, и надлежащая техническая база. Давайте создавать шедевры вместе!" - написал глава государства.

Напомним, что Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе.

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