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Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

STYLERЖиття    14.09.2019 - 21:16
Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото
Зеленський і Міла Куніс поговорили по душам в Києві (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Міла Куніс разом зі своїм чоловіком Ештоном Кутчером відвідала Київ

Володимир Зеленський сьогодні, 14 вересня, зустрівся із знаменитою голлівудською актрисою українського походження Мілою Куніс і її чоловіком актором і продюсером Ештоном Кутчером. Про це президент України заявив на своїй сторінці у Facebook.

Варто зазначити, що зустріч зі знаменитостями пройшла в рамках 16-го форуму Ялтинської Європейської Стратегії YES, що проходить у Києві 12-14 вересня.

Міла Куніс розповіла, що її не було в Україні більше 28 років. У минулому році вона відвідала місто, в якому народилася - Чернівці. При цьому в Києві актриса ніколи не була, і зазначила, що їй сподобалася столиця.

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою розмовляють з Мілою Куніс і Ештоном Кутчером (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Сім'я Міли покинула Україну і перебралася в США в 1991 році, коли дівчинці було сім років.

Куніс підкреслила, що президент України цікавий, розумний і відданий чоловік. Вона розповіла, що розмовляла із Зеленським про політику, технології, гендерну рівність, про те, як Україна перетвориться на країну, куди будуть приїжджати туристи.

Крім того, вони говорили про те, як відокремити уявлення про Україну від Росії. Вона також підкреслила, що Зеленський дуже щирий у тому, що він хоче зробити для України.

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою розмовляють з Мілою Куніс і Ештоном Кутчером (фото: facebook.com/zelenskiy95)

У свою чергу, Ештон Кутчер заявив, що Україна може стати технологічною наддержавою. Крім того, він похвалив Зеленського та його дружину Олену за хорошу англійську мову.

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою розмовляють з Мілою Куніс і Ештоном Кутчером (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленський зазначив, що у нього була плідна розмова про розвиток української кіноіндустрії, а також про шляхи залучення інвестицій у неї.

Він також заявив, що вчора спілкувався зі сценаристом і продюсером вже культового серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мейзином, а також із зіркою серіалу "Картковий будиночок" Робін Райт.

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Володимир Зеленський і Робін Райт (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Крім того, президент заявив, що Україна зробила перший вагомий крок до впровадження системи rebates, яка дозволяє країні, на території якої знято фільм, повертати продюсерам частину витрачених грошей на зйомки за умови виконання певних умов.

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Володимир Зеленський розмовляє з Крейгом Мейзиным (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Зеленський звернувся до представників світової киносуспільством і зазначив, що двері для України відкриті для них.

Міла Куніс у Києві розхвалила Зеленського: з'явилися фото

Крейг Мейзин (фото: facebook.com/zelenskiy95)

"У нас є все для того, щоб знімати якісне кіно - і чудові локації, і "прокачані" фахівці, і належна технічна база. Давайте створювати шедеври разом!" - написав глава держави.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі.

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