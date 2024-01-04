Міккі Рурк і Україна. Що пов'язує культового актора з нашою країною
Міккі Рурк заявив, що збирає мільйон доларів на допомогу українцям з Херсону, але це далеко не все, що пов’язує його з Україною.
Про те, що саме пов’язує культового актора з Україною, розповідає РБК Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу були використані такі джереал: Intagram-сторінки Міка Рурка та боксера Тараса Шелестюка, канал П’єра Моргана, інтерв’ю з Ксенією Собчак та сюжет телеканалу “Україна”.
Міккі Рурк збирає мільйон доларів для України
Нещодавно актор оголосив великий зір на суму мільйон доларів для українців у Херсоні. Як відомо, гроші будуть збиратися для благодійного фонду One World Aid Alliance. Ним керує товариш і помічник актора - Дмитро Корнійчук.
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Актор заповів усе своє майно помічнику з України
Всі свої статки Міккі дійсно заповів своєму помічнику, з яким працює вже понад 10 років. Цю новину він оголосив в одному зі своїх інтерв’ю.
"Я все Дімі залишив, взагалі все! Ми з ним говорили про те, що мене покладуть в труну з песиками. Коли помре Діма, тримати песиків буде він. Не боюся смерті, побоююся самого процесу. Вірю в те, що зможу побачити свого брата, обійняти його", - сказав Міккі.
Як Міккі Рурк пов'язаний з Україною (фото: instagram.com/dimamckinney)
Рурк сказав, що хоче бути похованим в Україні
Колись актор розповідав, що він хоче бути похованим в Україні, і це не абстрактне бажання, адже актор знає, де саме має бути його могила.
Він хоче, щоб його поховали у селі Загірці Хмельницької області. Адже саме там і досі живе бабуся його помічника та друга Дмитра Корнійчука.
"Я говорив Дімі: коли я помру, не хочу, щоб мене поховали тут. Він показував, де похований його дідусь, і я хочу, щоб мене поховали там", - зізнається Міккі Рурк.
Як Міккі Рурк пов'язаний з Україною (фото: instagram.com/dimamckinney)
Міккі Рурк став на коліно у рингу перед українським боксером
Український боксер Тарас Шелестюк пару років тому в Каліфорнії провів тренування зі знаменитим голлівудським актором Міккі Рурком. І після серії махів руками від Тараса, актор зупинив спаринг та встав перед українцем на коліно. Цей момент боксер виклав у соцмережу.
Голлівудський актор розплакався через війну в Україні й пригадав зустріч з Путіним
Ще у 2019 році Міккі давав інтерв’ю П’єру Моргану, в якому розчулився через жахливі події в Україні. Тоді Рурк розповів, що бачив знімки жахіть, які творила російська армія. Зокрема, як люди шукали своїх родичів у руїнах будинків.
"Але фото, яке зачепило мене найбільше, це знімок старого чоловіка з котиком на руках. Старий вижив, його будинок розбомбили. Він втратив 5 членів своєї родини", - розповів актор, ледь стримуючи сльози.
Також він згадав про зустріч з Путіним:
"Це був 2014-й рік. Я хочу, аби це було зрозуміло. Тоді був певний івент… після якого він запросив мене особисто до Санкт-Петербургу", - розповідав актор.
Як Міккі Рурк пов'язаний з Україною (фото: instagram.com/mickey_rourke_)
Раніше ми розповідали про те, що Міккі Рурк запові поховати його в Україні.
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