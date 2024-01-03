Міка Ньютон приїхала зі США в Україну і потрапила під обстріли

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Так, новорічні свята артистка вирішила провести на своїй батьківщині разом з коханим чоловіком Крісом.

Саме в цей період росіяни знову атакували Україну шахедами і ракетами, і знаменитість вперше побачила це на власні очі.

Ньютон сильно перелякалася, тож поділилася своїми емоціями у соцмережах.

Міка Ньютон відреагувала на ракетну атаку (фото: instagram.com/mikanewton)

"З Новим роком з України. Ми приїхали сюди 28 грудня, а 29-го Україна збила понад 150 ракет... Це був найбільший напад на Україну з початку війни. У мене немає слів, щоб описати все це. Сирени, звуки вибухів... серце болить за права всіх українців зараз". - написала вона.

Міка Ньютон відреагувала на ракетну атаку (фото: instagram.com/mikanewton)

"Я не можу повірити, що світ вже два роки нічого не може зробити з цим жахом. Україні потрібна допомога і якомога швидше... Ніхто не хотів би переживати те саме ... Повірте мені. Ми повинні об'єднатися і щось з цим робити. Ваша країна може бути наступною", - додала співачка.

Також зірка показала моторошні кадри наслідків ракетної атаки на Україну.

Нагадаємо, ще на початку грудня виконавиця анонсувала своє поверненння на батьківщину.

Вона не приїжджала сюди цілих вісім років і хотіла показати чоловіку Київ та Львів.