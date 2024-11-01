Михайлівська батьківська субота: що варто пам'ятати та які ритуали потрібно виконати

Поминальні дні у листопаді

2 листопада - Михайлівська батьківська субота

9 листопада - батьківська субота перед Різдвяним постом

Михайлівська субота

Михайлівська батьківська субота - це один з днів поминання померлих у православній традиції. Цього року Михайлівська субота припадає на 2 листопада (за старим стилем - 18 листопада).

Ця церковна традиція відзначається за кілька днів до великого свята - Собору архістратига Михаїла. І саме це свято надає цій поминальній суботі ім’я.

Михайлівська батьківська субота - це час для молитви та вшанування пам’яті тих, хто вже покинув цей світ. В цей день християни збираються в церквах та дома, щоб помолитися за душі своїх покійних родичів і друзів.

Вони молитовно розмовляють з Богом, просячи Його благословення та вічний спочинок для душ померлих.

Традиції та звичаї

Зранку обов'язково відвідують церкви та храми, де проходять поминальні літургії, а після неї - загальні Панахиди. Священники в молитвах просять Бога за померлих братів, сестер, рідних та близьких.

Під час служби подають записки з іменами покійних рідних та близьких, а священники зачитують їх під час заупокійного богослужіння.

В багатьох церквах є можливість поставити свічку за упокій душі. Якщо відвідати церкву немає можливості, свічку ставлять вдома - біля портрету покійного.

Під час служби християни приносять у храми їжу (хліб, печиво, фрукти, цукерки, крупи, олію, борошно). Приносити м'ясні продукти або алкоголь - заборонено. Всі продукти потім роздають нужденним.

Біля храму в такий день збираються бідні люди, які просять милостиню. Варто зробити добрий вчинок і їм допомогти.

Після відвідування служби у церкві люди йдуть на цвинтар - провідати могили рідних, запалити свічки та покласти квіти. Ще біля могил наводять порядок та читають молитви за упокій.

Після відвідин цвинтаря рідні померлих влаштовують невеликі поминальні трапези, щоб згадати рідних та поділитися про них спогадами.

Варто зазначити, що у поминальні дні померлих не називають покійниками, бо вважається, що саме у такі дні є сильний зв'язок з живими. Померлих згадують на ім'я, дякують їм за все добре.

Що робити у поминальну суботу не можна