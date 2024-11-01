Михайловская родительская суббота: что следует помнить и какие ритуалы нужно выполнить

Поминальные дни в ноябре

2 ноября - Михайловская родительская суббота

9 ноября - родительская суббота перед Рождественским постом

Михайловская суббота

Михайловская родительская суббота - это один из дней поминовения умерших в православной традиции. В этом году Михайловская суббота приходится на 2 ноября (по старому стилю - 18 ноября).

Эта церковная традиция отмечается за несколько дней до великого праздника - Собора архистратига Михаила. И именно этот праздник дает этой поминальной субботе имя.

Михайловская родительская суббота - это время для молитвы и памяти тех, кто уже покинул этот мир. В этот день христиане собираются в церквях и дома, чтобы помолиться о душах своих покойных родственников и друзей.

Они молитвенно разговаривают с Богом, прося Его благословения и вечного упокоения для душ умерших.

Традиции и обычаи

Утром обязательно посещают церкви и храмы, где проходят поминальные литургии, а после нее - всеобщие Панихиды. Священники в молитвах просят Бога за умерших братьев, сестер, родных и близких.

Во время службы подают записки с именами усопших родных и близких, а священники зачитывают их во время заупокойного богослужения.

Во многих церквях есть возможность поставить свечу за упокой души. Если посетить церковь нет возможности, свечу ставят дома - у портрета усопшего.

Во время службы христиане приносят в храмы пищу (хлеб, печенье, фрукты, конфеты, крупы, растительное масло, муку). Приносить мясные продукты или алкоголь – запрещено. Все продукты затем раздают нуждающимся.

У храма в такой день собираются бедные люди, которые просят подаяния. Следует совершить хороший поступок и им помочь.

После посещения службы в церкви люди идут на кладбище – навестить могилы родных, зажечь свечи и возложить цветы. Еще у могил наводят порядок, и читают молитвы за упокой.

После посещения кладбища родные умерших устраивают небольшие поминальные трапезы, чтобы вспомнить родных и поделиться о них воспоминаниями.

Следует отметить, что в поминальные дни умерших не называют покойниками, потому что считается, что именно в такие дни есть сильная связь с живыми. Умерших вспоминают по имени, благодарят их за все хорошо.

Что делать в поминальную субботу нельзя