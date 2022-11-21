Михайлів день 2022: що суворо заборонено, а що треба зробити у свято
21 листопада 2022 року відзначається свято Собор Архістратига Михаїла - на честь захисника небесних сил і покровителя Києва. В народі свято іменують Михайлів день, або ж "Михайлівські відлиги", "Михайлівські грязі". Адже часто саме в цей день починалися відлиги і дороги відтавали.
Що можна і не можна робити, традиції, іменинники - читайте нижче в матеріалі Styler.
Яке ще свято сьогодні
Також 21 листопада за православним календарем Ввеедення у храм Пресвятої Діви Марії.
Це одне з великих християнських Богородичних свят, встановлене на честь події приведення пресвятої Богородиці своїми батьками в Єрусалимський храм для присвячення Богу.
Що треба зробити у свято, головні традиції
Колись в цей день старалися допомагати людям або займатися благодійністю. Також день вдалий для вирішення будь-яких сімейних проблем.
Сьогодня треба накрити святковий стіл, запросити гостей або ж самим сходити в гості. 21 листопада випікали хліб і пироги, пригощалися пивом і медовухою, а також ставили на стіл м'ясні страви.
За старих часів день Архістратига Михаїла відзначали цілий тиждень, а потім починали дотримуватися Різдвяного поста, який починається з 28 листопада.
В цей день краще мислити позитивно і сходити до церкви, щоб помолитися за здоров'я для рідних.
Що не можна робити у свято
- Робити послугу в корисливих цілях, інакше вас настигне покарання.
- Мити голову, інакше розум "змиєте".
- Займатися важкою роботою - краще навпаки відпочити.
- Сваритися, лихословити і провокувати себе та інших на погані емоції.
- Користуватися гострими предметами та що-небудь різати ножем, щоб не накликати "гнів" святого.
- Відмовляти в допомозі, якщо до вас звернулися з проханням.
- Викидати їжу після застілля не можна - віддайте її близьким, сусідам або нужденним.
День ангела 21 листопада відзначають:
Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта та Марфа
Прикмети на Михайла
- На хвойних деревах майже немає шишок - зима буде теплою.
- На дубі багато жолудів - до м’якої зими.
- Падає мокрий сніг - до дощової зими.
- Вранці мороз - у грудні та січні буде багато снігу.
- Густий туман - скоро потеплішає.
Раніше ми писали про всі важливі релігійні свята грудня 2022.
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