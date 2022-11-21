Михайлів день 2022: що суворо заборонено, а що треба зробити у свято

21 листопада 2022 року відзначається свято Собор Архістратига Михаїла - на честь захисника небесних сил і покровителя Києва. В народі свято іменують Михайлів день, або ж "Михайлівські відлиги", "Михайлівські грязі". Адже часто саме в цей день починалися відлиги і дороги відтавали.

Що можна і не можна робити, традиції, іменинники - читайте нижче в матеріалі Styler.

Яке ще свято сьогодні

Також 21 листопада за православним календарем Ввеедення у храм Пресвятої Діви Марії.

Це одне з великих християнських Богородичних свят, встановлене на честь події приведення пресвятої Богородиці своїми батьками в Єрусалимський храм для присвячення Богу.

Що треба зробити у свято, головні традиції

Колись в цей день старалися допомагати людям або займатися благодійністю. Також день вдалий для вирішення будь-яких сімейних проблем.

Сьогодня треба накрити святковий стіл, запросити гостей або ж самим сходити в гості. 21 листопада випікали хліб і пироги, пригощалися пивом і медовухою, а також ставили на стіл м'ясні страви.

За старих часів день Архістратига Михаїла відзначали цілий тиждень, а потім починали дотримуватися Різдвяного поста, який починається з 28 листопада.

В цей день краще мислити позитивно і сходити до церкви, щоб помолитися за здоров'я для рідних.

Що не можна робити у свято

Робити послугу в корисливих цілях, інакше вас настигне покарання.

Мити голову, інакше розум "змиєте".

Займатися важкою роботою - краще навпаки відпочити.

Сваритися, лихословити і провокувати себе та інших на погані емоції.

Користуватися гострими предметами та що-небудь різати ножем, щоб не накликати "гнів" святого.

Відмовляти в допомозі, якщо до вас звернулися з проханням.

Викидати їжу після застілля не можна - віддайте її близьким, сусідам або нужденним.

День ангела 21 листопада відзначають:

Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта та Марфа

Прикмети на Михайла