Михайлов день 2022: что строго запрещено, а что нужно сделать в праздник

21 ноября 2022 года отмечается праздник Собор Архистратига Михаила – в честь защитника небесных сил и покровителя Киева. В народе праздник именуют Михайлов день, или "Михайловские оттепели", "Михайловские грязи". Ведь часто именно в этот день начинались оттепели и дороги оттаивали.

Что можно и нельзя делать, традиции, именинники – читайте ниже в материале Styler.

Какой еще праздник сегодня

Также 21 ноября по православному календарю Введение в храм Пресвятой Девы Марии.

Это один из великих христианских Богородичных праздников, установленный в честь события приведения Пресвятой Богородицы своими родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Что нужно сделать в праздник, главные традиции

Когда-то в этот день старались помогать людям или заниматься благотворительностью. Также день удачен для разрешения любых семейных проблем.

Сегодня нужно накрыть праздничный стол, пригласить гостей или самим сходить в гости. 21 ноября выпекали хлеб и пироги, угощались пивом и медовухой, а также ставили на стол мясные блюда.

В старину день Архистратига Михаила отмечали целую неделю, а затем начинали соблюдать Рождественский пост, который начинается с 28 ноября.

В этот день лучше мыслить положительно и сходить в церковь, чтобы помолиться о здоровье для родных.

Что нельзя делать в праздник

Оказывать услугу в корыстных целях, иначе вас настигнет наказание.

Мыть голову, иначе разум "смоете".

Заниматься тяжелой работой – лучше наоборот отдохнуть.

Ссориться, злословить и провоцировать себя и других на плохие эмоции.

Пользоваться острыми предметами и что-нибудь резать ножом, чтобы не навлечь "гнев" святого.

Отказывать в помощи, если к вам обратились с просьбой.

Выбрасывать пищу после застолья нельзя – отдайте ее близким, соседям или нуждающимся.

День ангела 21 ноября отмечают:

Гавриил, Михаил, Павел, Рафаэль, Марта и Марфа

Приметы на Михаила