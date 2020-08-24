Михалок спел в госпитале для украинских бойцов: Слава Украине, живе Беларусь! (видео)

Сергей Михалок в честь Дня Независимости посетил украинских бойцов в госпитале и спел им свою песню
В День Независимости президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой, а также со знаменитым артистом Сергеем Михалком проведали в Киеве военных в Главном военном клиническом госпитале. Сергей Михалок спел украинским бойцам песню.
Стоит отметить, что лидер группы "Ляпис 98" 24 августа получил звание заслуженного артиста Украины. Сергей Михалок вместе с музыкантами исполнил для украинских бойцов "Воины света" и вручил военным подарки.
"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня день Независимости, а в нашей стране сейчас люди борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все поправитесь. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Сергей Михалок украинским бойцам.
Свобода приходит нагая
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на "ты".
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
В конце своего выступления Сергей Михалок сказал: "Слава Украине, живе Беларусь, Героям Слава!"
Сергей Михалок спел для украинских бойцов в госпитале
Напомним, ранее мы писали о том, что Сергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в Беларуси.
А также рассказывали о том, что Сергей Михалок получил от Зеленского Заслуженного артиста.