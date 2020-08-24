Міхалок заспівав у госпіталі для українських бійців: Слава Україні, живе Білорусь! (відео)

Сергій Міхалок (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Сергій Міхалок в честь Дня Незалежності відвідав українських бійців в госпіталі і заспівав свою пісню

У День Незалежності знаменитий білоруський артист Сергій Михалок провідав в Києві військових у Головному військовому клінічному госпіталі. Сергій Міхалок заспівав українським бійцям пісню.

Варто відзначити, що лідер групи "Ляпіс 98" 24 серпня отримав звання заслуженого артиста України. Сергій Міхалок разом з музикантами виконав для українських бійців "Воїни світла" і вручив військовим подарунки.

"Ми написали пісню, яка стала неофіційним гімном Майдану. В Україні сьогодні день Незалежності, а в нашій країні зараз люди борються і співають такі ж пісні. Сподіваємося, що ви видужаєте. І ви будете жити, як і ми, у мирній прекрасній країні", - сказав Сергій Міхалок українським бійцям.

Свобода приходить гола

Кидаючи на серці квіти,

І ми з нею в ногу крокуючи,

Розмовляємо з небом на "ти".

Ми, воїни, суворо вдаримо

Рукою по суворим щитам:

Так буде народ государем

Завжди, назавжди, тут і там!

В кінці свого виступу Сергій Міхалок сказав: "Слава Україні, живе Білорусь, Героям Слава!"

Сергій Міхалок заспівав для українських бійців в госпіталі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сергій Міхалок на концерті в Одесі різко висловився про події в Білорусі.

А також розповідали про те, що Сергій Міхалок отримав від Зеленського Заслуженого артиста.