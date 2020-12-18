Михалок песней отреагировал на протесты в Беларуси: пока народ един - он непобедим

Сергей Михалок и группа DREZDEN представили новый клип "Barrikado". Эта песня и видео - своеобразный манифест в ответ на происходящие в Беларуси события.

Новый клип музыканта, как всегда, полон литературных ребусов и философских текстов. Но главной мыслью, проходящей через весь текст, становится фраза: "Пока народ един - он непобедим".

Режиссер видео популярный фотограф из Минска - Каролина Полякова.

"Культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина "Barrikado" лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве?" - комментирует Каролина.

Сергей Михалок и его группа DREZDEN напомнили о протестах в Беларуси

Ранее мы писали, что Михалок отказался выступать в Беларуси из-за Лукашенко, а также обратился к белорусам с пламенной речью.