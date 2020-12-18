Міхалок піснею відреагував на протести в Білорусі: поки народ єдиний - він непереможний

Сергій Міхалок і група DREZDEN презентували новий кліп "Barrikado". Ця пісня і відео - своєрідний маніфест у відповідь на події в Білорусі.

Новий кліп музиканта, як завжди, сповнений літературних ребусів і філософських текстів. Але головною думкою, що проходить через весь текст, стає фраза: "Поки народ єдиний - він непереможний".

Режисер відео популярний фотограф з Мінська - Кароліна Полякова.

"Культурні барикади сильніше зброї і революція свідомості може відбутися в мозку навіть під поліцейським шоломом. На сторінках цифрового фензіна "Barrikado" лежать лють, бажання справедливості, солідарність з працівниками преси, оголені нерви, відсіч, мрії про життя без насильства, діалозі і вся влада народу під захистом тих, хто відмовився від злочинних наказів, поки голова на плечах. Це відео дивитися дискомфортно, а як жити в поліцейській державі?" - коментує Кароліна.

Сергій Міхалок і його група DREZDEN нагадали про протести в Білорусі

Раніше ми писали, що Міхалок відмовився виступати в Білорусі через Лукашенка, а також звернувся до білорусів з полум'яною промовою.