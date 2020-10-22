Михаилу Ефремову смягчили срок: актер удивился

Михаил Ефремов (фото: mskagency.ru)

Михаил Ефремов и его защита недовольны новым решением суда

Михаилу Ефремову смягчили срок в среду, 22 октября. Во время повторного судебного разбирательства актер получил вместо 8 лет лишения свободы 7,5 лет колонии общего режима. И хотя потерпевшая сторона с вердиктом согласна, адвокат Ефремова намерен обжаловать и это решение суда.

Так, согласно Telegram-каналу "Раньше всех. Ну почти", потерпевшие по делу Ефремова считают решение суда справедливым. Об этом заявил адвокат Александр Добровинский.

"Потерпевшие не будут обжаловать смягчение приговора Ефремову", - говорится в сообщении.

Оказалось, что смягчающим обстоятельством стали выплаты потерпевшим компенсаций.

"После оглашения срока Ефремов скрестил руки и недоумевающим взглядом смотрел то на судью, то на жену", - рассказывают очевидцы.

Защита Ефремова уже заявила о намерении обжаловать решение Мосгорсуда

Ранее мы писали, что у Михаила Ефремова появился новый адвокат. Он просит смягчить приговор его клиенту, потому что бывший адвокат Эльман Пашаев оказывал на актера давление. После этого актер подал жалобу на приговор, а также на своего бывшего юриста.

Напомним, что Михаил Ефремов стал виновником жуткого ДТП на Смоленской площади в Москве 8 июня 2020 года. Актер под действием наркотиков и алкоголя на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автофургоном Lada Granta. Водитель последнего в тяжёлом состоянии был госпитализирован, а 9 июня стало известно о смерти пострадавшего Сергея Захарова.