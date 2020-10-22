Михайлу Єфремову пом'якшили термін: актор здивувався

Михайло Єфремов (фото: mskagency.ru)

Михайло Єфремов і його захист незадоволені новим рішенням суду

Михайлу Єфремову пом'якшили термін у середу, 22 жовтня. Під час повторного судового розгляду актор отримав замість 8 років позбавлення волі 7,5 років колонії загального режиму. І хоча потерпіла сторона з вердиктом згодна, адвокат Єфремова має намір оскаржити і це рішення суду.

Так, згідно Telegram-каналу "Раньше всех. Ну почти", потерпілі по справі Єфремова вважають рішення суду справедливим. Про це заявив адвокат Олександр Добровінський.

"Потерпілі не будуть оскаржувати пом'якшення вироку Єфремова", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що пом'якшувальною обставиною стали виплати компенсацій потерпілим.

"Після оголошення терміну Єфремов схрестив руки і здивованим поглядом дивився то на суддю, то на дружину", - розповідають очевидці.

Захист Єфремова вже заявив про намір оскаржити рішення Мосміськсуду

Раніше ми писали, що у Михайла Єфремова з'явився новий адвокат. Він просить пом'якшити вирок його клієнту, тому що колишній адвокат Ельман Пашаєв чинив на актора тиск. Після цього актор подав скаргу на вирок, а також на свого колишнього юриста.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов став винуватцем страшної ДТП на Смоленській площі в Москві 8 червня 2020 року. Актор під дією наркотиків і алкоголю на своєму Jeep Grand Cherokee виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автофургоном Lada Granta. Водій останнього у важкому стані був госпіталізований, а 9 червня стало відомо про смерть потерпілого Сергія Захарова.