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Ефремов лично пожаловался в суд на приговор и своего юриста

Москва, Понедельник 28 сентября 2020 14:19
Ефремов лично пожаловался в суд на приговор и своего юриста
Ефремов пожаловался на приговор и своего юриста Эльмана Пашаева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Михаил Ефремов подал жалобу на своего бывшего юриста и на приговор в суде

У Михаила Ефремова, которому дали 8 лет колонии, появился новый адвокат. Он просит смягчить приговор его клиенту, потому что его бывший адвокат Эльман Пашаев оказывал на актера давление. После этого актер подал жалобу на приговор, а также на своего бывшего юриста. Об этом рассказывается в Telegram-канале Mash.

Как сообщается, в бумаге актер указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор. По словам Ефремова, его прошлая позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева.

Новый адвокат актера Роман Филиппов указал на то, что Пашаев нарушил "кодекс профессиональной этики адвокатов", а значит Ефремов лишился права на защиту. Поэтому необходимо пересмотреть приговор.

Ранее Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его подставил и у них был другой договор. Он отметил, что договаривался с адвокатом по поводу совершенно другого приговора. Позже Эльман Пашаев рассказал о большом гонораре за защиту Михаила Ефремова в суде. Экс-адвокат сослался на тайну и не уточнил сумму. Юрист добавил, что нулей в оплате много. Он отметил, что сумма складывалась из-за большого объема работы. При этом ранее юрист Ефремова заявлял, что работает бесплатно.

Напомним, Ефремов рассказал, как ему сидится в тюрьме. По словам российского актера, его содержат в стандартной камере, которая рассчитана на 8 мест. Там находится две одноярусные кровати и четыре двухъярусные.

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