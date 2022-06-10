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Михаил Ясинский: "Перспектив выхода украинского шоу-биза в свет пока я не вижу. Но это нормально"

Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)
Автор: Светлана Мащенко

Знаменитый продюсер, музыкальный эксперт и человек, который "зажигает" украинских звезд, Михаил Ясинский поделился прогнозами относительно перспектив украинского шоубизнеса в мире.

Об этом генеральный директор компании Secret Service EA, продюсер Оли Поляковой, рассказал в интервью РБК-Украина.

После 24 февраля многие наши звезды начали выступать за рубежом, чтобы привлечь внимание к войне в Украине, презентовать нас в мире, а также собрать средства на благотворительность.

В частности, Оля Полякова отправилась на гастроли по США, Макс Барских выступил Германии, Тина Кароль в Японии, Джамала спела в Нью-Йорке, Настя Каменских в Лас-Вегасе. Что и говорить о победе KALUSH на Евровидении!

Означает ли это шанс нашей индустрии пробиться за пределы Украины?

Михаил Ясинский говорит, что пока перспектив выхода украинского шоубиза в мир он не видит, но это - нормально.

"Я не рассматривал бы концерты украинских артистов за рубежом как системный бизнес процесс. Это скорее социальные события, связанные с общим потрясением, вынужденными переселенцами, поддержкой Украины государствами и народами Европы и других стран. Перспектив выхода украинского шоубиза в мир пока я не вижу, но это нормально!" - говорит он.

Фото: Михаил Ясинский и Оля Полякова (instagram.com/mikeyasinsky)

Отдельные звезды смогут быть успешными за рубежом

"Возможен успех отдельных лиц за пределами Украины, и многие прилагают для этого большие усилия. Сегодня условия для этого есть. Но относительно системного успеха нашей индустрии за рубежом, то пока об этом говорить рано и нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать частью глобального музыкального рынка", - добавил продюсер.

Полное интервью с именитым продюсером и музыкальным экспертом читайте 11 июня на РБК-Украина.

Ранее мы публиковали интервью с Егором Гордеевым, телеведущим, который первым с экранов ТВ рассказал украинцам о начале войны.

Также сообщалось, что Оля Полякова раскрыла свой настоящий возраст и объяснила, почему так долго его скрывала.

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Оля ПоляковапродюсерМихаил Ясинский