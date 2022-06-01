Первый объявил о начале войны: Егор Гордеев – об утре 24 февраля, "зачумленных" россиянах и помощи детям

Каждый украинец четко помнит утро 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на нашу землю. А многие услышали это шокирующее известие от Егора Гордеева. Он вместе в эфире "Сніданку з 1+1" первым объявил о начале большой войны.

В интервью Styler звездный ведущий "плюсов" рассказал, какие эмоции тогда переполняли его, как изменилась жизнь за эти месяцы с начала кровопролитной войны, и как теперь Егор относится к россиянам.

– С чего началось ваше утро 24 февраля? Кому первому позвонили/написали, когда услышали взрывы?

– Утро 24 февраля началось утром 23 февраля. У меня был большой эфир "Твій вечір". Я где-то около 01:30 приехал домой и в принципе уже не ложился спать. Потому что после эфира и общения с экспертами было понимание и ощущение, что вскоре что-то начнется. И даже картинки, как это будет.

Но утром, когда услышал 5 взрывов за окном, было 5 телефонных звонков, то все эти ощущения, которые были накануне, разлетелись вдребезги. К войне нельзя быть готовым.

Самой первой я позвонил маме, потому что она под Киевом живет. Но, к счастью, с другой стороны. Не с той, где наступали на Киев. Я звонил ей, и в трубку слышал, как летит самолет. Этот грохот я никогда не забуду. Я не понимал что это, она мне потом объяснила. Она сказала: "Сын, это самолет. Он летит надо мной и он летит на Киев".

Егор Гордеев с мамой (фото: 1+1)

Ну а дальше начались смс родным, рабочие звонки. Мне позвонила Неля Шовкопляс, я ее такой взволнованной никогда не слышал. Мне позвонила Юлия Жмакина, это продюсер утреннего вещания, и сказала быстрее ехать на работу, чтобы мы начали эфир. И мы его начали.

– Вы были первым, кто объявил новость о начале войны, вместе с Маричкой Падалко. Что чувствовали в тот момент, когда выходили в эфир?

– Мы начали эфир на 30 минут раньше официального времени выхода"Сніданок з 1+1" – в 6:00. И я в те минуты концентрировался на том, что приходит отовсюду – Новости в Телеграмме, сообщения от наших корреспондентов. Я понимал, что сейчас нас смотрят миллионы людей.

Миллионы людей не знают что происходит и ждут информации, объяснений, помощи. Тогда "вывез" на адреналине, и лишь через два месяца ко мне пришло осознание, насколько этот эфир был важен.

На тот момент я понимал, что мне важно ровно держать эмоции. Мне нужно было четко называть вещи, как они назывались на тот момент. Я четко говорил о серии диверсий – как это выглядело тогда по всем областям. Они были синхронны. Давал как можно больше беков того, что может быть. Не называя тогда слово война. Представьте себе, когда вы услышали слово "война" – что начинается.

Я пытался дать все возможные советы, которые услышал, общаясь с экспертами в "Твій вечір" накануне. Чтобы люди как можно больше имели возможность сконцентрироваться и защитить свою жизнь и своих близких.

Ты должен отстраниться от всех своих эмоций, рефлексий в тот момент и должен концентрироваться. И этому научила наша украинская действительность. Я работал во время Революции Достоинства. В этих случаях это сугубо профессиональная концентрация. Иначе твоя работа, твой материал принесет лишние рефлексии, а не пользу, четкость.

– Уже прошло больше трех месяцев. Как изменился формат работы?

– За эти три месяца было несколько форматов, и они создавались по ходу. Появился канал Freeдом-русскоязычный канал, иноязычие. На какое-то время исчез и вернулся "Сніданок з 1+1" на других каналах – ТЕТ и 2+2, также в Ютубе. Начали возвращаться люди, и это уже не та история, когда ты фактически живешь на канале и в спортивном костюме или в том, что есть свежее – выходишь в эфир. Каждый помогает как может.

Константин Грубич, Неля Шовкопляс, Егор Гордеев (фото: 1+1)

Если сравнивать с первыми днями войны, то сейчас уже почти полноценное вещание осуществляется. Хотя, конечно, еще рано говорить о чем-то полноценном в принципе. Мы стараемся как можно больше делать точку опоры сейчас для людей. Потому что есть большой общеукраинский марафон "Єдині новини" и это большое дело. Он информирует, держит в курсе. Он необходим для украинцев сейчас, но в первые дни был жизненно важным. Сигнал мог прерываться, сирены долго не утихали, люди паниковали.

Сейчас важно кроме марафона иметь еще и другие точки опоры, особенно для городов тыловых, для людей, вернувшихся из окружения. Мы делаем документальные фильмы, великие истории. Мы хватаемся за все и объясняем все происходящее. Вспоминаем жизнь до 24 февраля и думаем о будущем. Потому что иначе сил не хватит у всех нас.

– Вернется ли на экраны шоу "Твій день"?

– "Твій день" будет, как и будет жизнь, хоть война и внесла свои коррективы. Разрушены наши планы, но не мечты. Мы обязательно вернемся давить с лимонов лимонад после победы Украины! С новым ощущением реальности.

Неля Шовкопляс, Егор Гордеев и Людмила Барбир (фото: 1+1)

– Ваши родные здесь, в Украине? Как они? Не думали уехать?

– Мои все родные здесь, никто не уехал. Мало того – моя мама как жила дома, под Киевом, так и живет сейчас. Моя мама не захотела уезжать. Все случилось как случилось, и это хорошо. Это ее точка опоры, и ей морально тяжело ее покидать.

– Есть родственники, знакомые в России? Как они отреагировали на то, что их страна начала войну против Украины, бомбит города и мирных людей?

– У меня много знакомых в России. Большинство из тех, кого я хорошо знал, мне в первый день написали смс о том, что им ужасно стыдно и они не знают как им жить дальше. И не могут жить в "гитлеровской стране". Разными словами, но одинаковый смысл.

Я не помню, как реагировал на это. Откровенно говоря, на тот момент мне это было не так важно.

Но сейчас, вспоминая этот момент, я понимаю, что это тоже была какая-то такая история – что не только тотальная тьма там есть. Как ни крути, но это часть нашей жизни, этих людей ты помнишь. Всегда больно вычеркивать людей по любым причинам.

– Вы недавно в эфире провели информационную кампанию вместе с Европейским союзом и Международной организацией по миграции. Почему это сейчас важно?

– Есть много историй от наших зрителей. Кто-то спасается от российского вторжения в более безопасных регионах Украины, кто-то выехал или собирается выезжать за границу. Для большинства это сейчас главный выбор жизни. Есть много людей, готовых помочь, но, к сожалению, есть те, кто хочет воспользоваться вашей растерянностью, чтобы обмануть, эксплуатировать, нанести вред. Это реальная опасность сейчас.

Мы с Людой Барбир и "Сніданок з 1+1" поддержали всеукраинскую коммуникационную кампанию ЕС и МОМ для предотвращения торговли людьми во время войны, три недели в эфире и наших соцсетях рассказывали украинцам про 5 маркеров безопасности. Цикл сюжетов с историями людей, которые к счастью, смогли предупредить мошенничество в отношении себя и своих близких во время вынужденной миграции в связи с полномасштабным вторжением России в Украину и прикладные советы, как обезопасить себя и родных. А еще на связи с нами в эфире был заместитель главы представительства ЕС в Украине Реми Дюфло. Это очень круто.

5 маркеров безопасности

Где бы вы ни были, вы будете в безопасности, если будете проверять всего несколько ключевых маркеров. А если есть сомнения – всегда можно позвонить 527, это бесплатная горячая линия по консультированию мигрантов. Иногда один такой телефонный звонок к экспертам может спасти жизнь.

Егор Гордеев и Людмила Барбир (фото: 1+1)

– Вы прониклись историей Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. Несколько раз ездили туда, привозили помощь. Чем он так поразил вас?

– Недавно, кстати, снова связывались с директором интерната, Мариной Ганицкой. Она пытается вернуть всех своих подопечных из разных уголков Украины. Они оказались так далеко, потому что эвакуировались. Сейчас это трудно делать, но мы помогаем – им нужны были базовые вещи для комфортного проживания. Мы их привезли вместе с нашим благотворительным фондом "Ты не один" – 5 стиральных и 2 сушильные машины, 80 матрасов, подушек, одеял, 30 комплектов нового постельного белья, средства гигиены (зубные пасты, шампуни, мыло, антисептики), пищу (картофель, крупы, консервы, молоко, сладости).

Егор Гордеев и Марина Ганицкая (фото: 1+1)

Часть помощи (технику, подушки, одеяла, постельное белье) приобретено за счет единого сбора Ukraine SOS (https://dobro.ua/project/Ukraine_sos/donors/), другое (матрасы, часть подушек и одеял, средства гигиены) – переданы гуманитарным грузом от Благотворительного фонда "Тернополь" на просьбу Лидии Таран, а еду и продукты, которые не портятся, удалось собрать благодаря стараниям Соломии Витвицкой. Всего три больших буса.

Планируем устроить концерт для подопечных и привезти еще партию помощи. Ее собирает Иванна Онуфрийчук в Швейцарии в своем пункте приема гуманитарной помощи для Украины.

Телеведущие помогли Бородянскому психоневрологическому интернату (фото: 1 + 1)

История Бородянского интерната – это история людей, которая поражает и в мирное время. Марина могла выбрать любой другой вариант, и никто бы ее не осудил за это. Она жила на другой стороне Киевской области, у нее семья, но она поехала к своим воспитанникам, которые уже к тому времени были сильно напуганы, убегали. Поехала через обстрелы, страх. Но она пришла к ним и всех собрала в кучу.

У этих людей больше никого нет, как правило. И они не могут за себя постоять. На территории интерната жили кадыровцы, которые испортили и украли почти все... Все время оккупации пациенты, персонал, мирные люди здесь находились в полной изоляции. Еду готовили на костре, воду набирали в пруду.

Живая история ценностей, ради которых мы собираемся сейчас. Ценность принятия всех. Ценность жизни. Марина защищала своих вплоть до эвакуации, и сейчас она с персоналом приводит в порядок интернат, чтобы подопечные вернулись. Это история даже не о войне, а о будущем. Просто на войне эта история стала показательной.

– Как жить и находить силы во время войны? Где искать точки опоры?

– Это очень индивидуальный момент. Их находить сложно, потому что адреналин уже спал, и дальше начинается затяжная стадия. Я себе посоветовал и всем советую вспомнить свои довоенные привычки, способы восстановления энергии. Кто-то много ходил или занимался спортом. Кто-то медитировал, читал, пел, просто говорил с близкими. Попытайтесь вернуть это. Возможность можно найти в любом формате – например, спортзал заменить зарядкой. Я много хожу пешком и стараюсь делать это хотя бы час в день – созерцать, дышать, думать. И меня это спасает.

Точки опоры на самом деле повсюду. Их просто надо искать, не бояться их щупать. Нам силы еще понадобятся для восстановления. Возвращайте свои точки опоры. Ищите их. Не тратьте свою энергию, жизненные силы на лишние рефлексии. Зрители – наша точка опоры. А мы каждое утро делаем все, чтобы быть их.