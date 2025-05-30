Мигдаль чи фісташки: який горіх корисніший для здоров'я?

Мигдаль і фісташки - популярні горіхи, які часто включають до здорового раціону. Обидва містять корисні жири, білки, вітаміни та мінерали, але відрізняються за складом і впливом на організм. Однак, який горіх все ж таки корисніший для здоров'я?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Харчова цінність горіхів

Всього 30 г несолоного мигдалю забезпечує:

160 калорій

6 г білка

14 г жиру

6 г вуглеводів

4 г клітковини

Тоді як 30 г несолоних фісташок містить:

162 калорії

6 г білка

13 г жиру

8 г вуглеводів

3 г клітковини

Дорослі повинні отримувати від 20 до 40 г білка з кожним прийомом їжі, а також від 10 до 15 г білка у вигляді перекусу. І хоча горіхи не будуть найбільшим джерелом білка у раціоні, але вони містять більше цього важливого макронутрієнта, ніж ви думаєте.

Дієтолог Наталі Ріццо розповіла, що мигдаль і фісташки вважаються горіхами з найвищим вмістом білка.

Клітковина - це ще одна важлива поживна речовина, коли йдеться про відчуття ситості, тобто вона допомагає довше залишатися ситим після їжі.

Фісташки містять цілих 3 грами клітковини на порцію, а мигдаль - 4 грами. Однак, мигдаль має невелику перевагу над фісташками, коли йдеться про клітковину.

Вітаміни та мінерали

Мигдаль відомий як чудове джерело вітаміну Е, який в порції вагою 30 мл містить майже половину добової норми. Він також має антиоксидантні властивості та корисний для здоров'я шкіри. Цей горіх також містить добру дозу магнію, який підтримує сон, здоров'я серця та контролює рівень цукру в крові.

Тим часом фісташки отримують свій яскраво-зелений колір завдяки багатьом корисним рослинним сполукам, які вони містять. Зокрема, колір походить від лютеїну та зеаксантину, які є протизапальними сполуками, що підтримують здоров'я очей та мозку.

Фісташки також багаті на вітаміни групи В, які підтримують сон як природне джерело мелатоніну та триптофану.

Який горіх корисніший

Якщо з якоїсь причини вам варто обрати лише один горіх, то пам’ятайте, що мигдаль містить трохи більше клітковини, ніж фісташки. Тож тим, хто зосереджений на досягненні певної мети споживання клітковини, варто обирати мигдаль.