Миндаль или фисташки: какой орех полезнее для здоровья?

Миндаль и фисташки - популярные орехи, которые часто включают в здоровый рацион. Оба содержат полезные жиры, белки, витамины и минералы, но отличаются по составу и воздействию на организм. Однако, какой орех все же полезнее для здоровья?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today .

Пищевая ценность орехов

Всего 30 г несоленого миндаля обеспечивает:

160 калорий

6 г белка

14 г жира

6 г углеводов

4 г клетчатки

Тогда как 30 г несоленых фисташек содержит:

162 калории

6 г белка

13 г жира

8 г углеводов

3 г клетчатки

Взрослые должны получать от 20 до 40 г белка с каждым приемом пищи, а также от 10 до 15 г белка в виде перекуса. И хотя орехи не будут самым большим источником белка в рационе, но они содержат больше этого важного макронутриента, чем вы думаете.

Диетолог Натали Риццо рассказала, что миндаль и фисташки считаются орехами с самым высоким содержанием белка.

Клетчатка - это еще одно важное питательное вещество, когда речь идет об ощущении сытости, то есть она помогает дольше оставаться сытым после еды.

Фисташки содержат целых 3 грамма клетчатки на порцию, а миндаль - 4 грамма. Однако, миндаль имеет небольшое преимущество над фисташками, когда речь идет о клетчатке.

Витамины и минералы

Миндаль известен как отличный источник витамина Е, который в порции весом 30 мл содержит почти половину суточной нормы. Он также обладает антиоксидантными свойствами и полезен для здоровья кожи. Этот орех также содержит хорошую дозу магния, который поддерживает сон, здоровье сердца и контролирует уровень сахара в крови.

Между тем фисташки получают свой ярко-зеленый цвет благодаря многим полезным растительным соединениям, которые они содержат. В частности, цвет происходит от лютеина и зеаксантина, которые являются противовоспалительными соединениями, поддерживающими здоровье глаз и мозга.

Фисташки также богаты витаминами группы В, которые поддерживают сон как естественный источник мелатонина и триптофана.

Какой орех полезнее

Если по какой-то причине вам стоит выбрать только один орех, то помните, что миндаль содержит немного больше клетчатки, чем фисташки. Поэтому тем, кто сосредоточен на достижении определенной цели потребления клетчатки, стоит выбирать миндаль.