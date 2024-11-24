Розвінчано основний міф про смажені горіхи, про який мало хто знає

Горіхи є джерелом корисних жирів, білків, вітамінів і мінералів, тому вони давно стали важливою частиною здорового раціону. Однак багато людей задаються питанням: чи зберігаються корисні властивості горіхів, якщо їх смажити?

На це питання читайте відповідь у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чи корисні горіхи, якщо їх смажити?

Експерти з харчування відзначають, що смаження горіхів може змінити їх склад, зокрема зменшити вміст деяких корисних речовин, таких як вітамін Е та антиоксиданти.

Під час термічної обробки також може збільшуватися кількість шкідливих трансжирів, особливо якщо для смаження використовуються олії, що містять багато насичених або трансжирних кислот.

Проте, смажені горіхи все ще зберігають багато своїх корисних властивостей, таких як високий вміст ненасичених жирів і білків. Крім того, вони можуть бути смачнішими, і це стимулює споживання цього корисного продукту.

Як зберегти корисні властивості горіхів

Для збереження більшої частини корисних властивостей краще смажити горіхи на низькому вогні, використовуючи мінімум олії.

Варто звертати увагу на метод смаження: смажені на сухій сковороді або в духовці горіхи можуть бути кращим варіантом.

Якщо вам важлива максимальна користь, краще обирати сирі або несмажені горіхи.

У підсумку, смажені горіхи - це смачний і корисний перекус, але для максимальної користі від продукту варто мінімізувати термічну обробку.

Кому не можна їсти горіхи

Людям з алергією на горіхи

Алергія на горіхи є однією з найпоширеніших харчових алергій. Вона може викликати:

Свербіж, набряки, висипи.

Проблеми з диханням.

Анафілаксію - небезпечну для життя алергічну реакцію.

Навіть невелика кількість горіхів у складі продукту може спричинити серйозну реакцію.

Людям з хворобами підшлункової залози

Горіхи багаті на жири, що може створити додаткове навантаження на підшлункову залозу. Їх слід уникати або обмежувати при:

Гострому панкреатиті.

Хронічних захворюваннях підшлункової залози в стадії загострення.

Людям з порушенням обміну пуринів

Горіхи, особливо арахіс, можуть підвищувати рівень сечової кислоти в організмі, що небажано при:

Подагрі.

Схильності до утворення каменів у нирках.

Людям з ожирінням або зайвою вагою

Горіхи дуже калорійні: у 100 г може міститися від 500 до 700 ккал. Їх надмірне споживання може сприяти набору ваги. Тим, хто стежить за фігурою, варто обмежувати їхню кількість.

Людям з порушеннями шлунково-кишкового тракту

Через високу кількість клітковини та жирів горіхи можуть подразнювати слизову оболонку шлунка та кишечника, тому вони небажані при:

Гастриті, особливо в період загострення.

Виразковій хворобі.

Синдромі подразненого кишечника.

Маленьким дітям

Дітям до 3 років горіхи можуть бути небезпечними через ризик задухи, а також алергічних реакцій.