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Міфи про вагітність, в які вірили наші бабусі. Готові почути правду?

В які міфи про вагітність варто перестати вірити (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вагітність - особливий період у житті кожної жінки, коли вона сповнена страхами і сподіваннями. Існує багато міфів щодо цікавого жіночого стану, які насправді не мають жодного підґрунтя.

Про поширені забобони щодо вагітності в Instagram розповіла гінеколог Олена Арендар.

За формою живота можна визначити стать дитини

Раніше, коли не було УЗД, наші бабусі намагалися навмання визначити стать дитини за формою і розміром живота. Вірили, що "гострий" живіт - до хлопчика, а широкий - до дівчинки.

Але немає жодних доказів що підтверджують такі здогади, так як на форму живота впливають тільки розмір дитини і її положення.

Широкі стегна - показник легких пологів

Стегна візуально здаються широкими через велику клубову кістку - найвища частина стегон, але це дуже суб'єктивно.

Під час пологів важливо, щоб розміри тазу жінки відповідали розмірам голівки плоду

Кесарів розтин - легкий і безпечний спосіб розродження

Багато жінок вважають, що кесарів розтин - це більш легкий і безпечний спосіб розродження, ніж природні пологи, але це не так.

Так, природні пологи - це боляче, дуже боляче. Але кесарів розтин - це операція, яка має свої ризики і можливі ускладнення. Це післяопераційний період відновлення, тому проводитись він має тільки за показаннями, а не за бажанням.

Часті УЗД шкодять дитині

Цей міф спростований вченими. Абсолютна безпечність УЗД плоду підтверджена багатьма дослідженнями.

Нудота всю вагітність

Кажуть, що нудота може бути після 20 тижнів і навіть бути всю вагітність. Але це цілковитий міф. Крім того, токсикоз на пізніх термінах - це ненормально і про це треба повідомляти свого лікаря.

Раніше ми писали, до якого віку краще вагітніти і чому.

Також дізнайтеся, чи безпечно жінкам носити стринги.

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