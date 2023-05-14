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Мифы о беременности, в которые верили наши бабушки. Готовы услышать правду?

В какие мифы о беременности стоит перестать верить (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Беременность - особенный период в жизни каждой женщины, когда она полна страхами и надеждами. Существует много мифов относительно интересного женского состояния, которые на самом деле не имеют никакого основания.

О распространенных предрассудках относительно беременности в Instagram рассказала гинеколог Елена Арендар.

По форме живота можно определить пол ребенка

Раньше, когда не было УЗИ, наши бабушки пытались наугад определить пол ребенка по форме и размеру живота. Верили, что "острый" живот - к мальчику, а широкий - к девочке.

Но нет никаких доказательств подтверждающих такие догадки, так как на форму живота влияют только размер ребенка и его положение.

Широкие бедра - показатель легких родов

Бедра визуально кажутся широкими из-за большой подвздошной кости - самая высокая часть бедер, но это очень субъективно.

Во время родов важно, чтобы размеры таза женщины соответствовали размерам головки плода.

Кесарево сечение - легкий и безопасный способ родоразрешения

Многие женщины считают, что кесарево сечение - это более легкий и безопасный способ родоразрешения, чем естественные роды, но это не так.

Да, естественные роды - это больно, очень больно. Но кесарево сечение - это операция, имеющая свои риски и возможные осложнения. Это послеоперационный период восстановления, поэтому производиться он должен только по показаниям, а не по желанию.

Частые УЗИ вредят ребенку

Этот миф опровергнут учеными. Абсолютная безопасность УЗИ плода подтверждена многими исследованиями.

Тошнота всю беременность

Говорят, что тошнота может возникнуть после 20 недель и даже быть всю беременность. Но это абсолютный миф. Кроме того, токсикоз на поздних сроках - это ненормально и об этом нужно сообщать своему врачу.

Раньше мы писали, до какого возраста лучше беременеть и почему.

Также узнайте, безопасно ли женщинам носить стринги.

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