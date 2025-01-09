Міфи про сон, які скорочують життя та забирають здоров'я: у які з них вірите ви?

Команда науковців з Університету Нью-Йорка провела пошук різноманітних тверджень про сон, щоб згодом їх перевірити на наукові докази. І було виявлено, що частина цих тверджень - міфи, які насправді скорочують життя та впливають негативно на здоров'я.

Міф 1. Ви можете виспатися за 5 годин

Багато успішних людей розповідає, як спить всього 4 години на добу і при цьому почувалася ефективно та енергійно. Проте дослідники стверджують, що переконання у тому, що 5 годин на добу достатньо, є одним з найбільш шкідливих для здоров'я міфів.

"Є численні докази того, що п'ятигодинний або менш тривалий сон значно підвищує ризик несприятливих наслідків для здоров'я", - підкреслює доктор Ребека Роббінс.

Серед таких наслідків: серцево-судинні захворювання, такі як інфаркти та інсульти. А ще такий сон значно скорочує тривалість життя. Тому лікарі рекомендують всім прагнути до постійного сну, який триває 7-8 годин на ніч.

Міф 2. Алкоголь ввечері покращує сон

Такий вид розслаблення - це міф і вчені наголошують, що це незалежно від того, ви обрали келих вина, трошки віскі чи пляшку пива. Лікарі пояснюють, що алкоголь дійсно може допомогти заснути, але різко погіршить якість відпочинку вночі.

Річ у тому, що алкоголь порушує стадію швидкого сну, яка є важливою для пам'яті та навчання. Тож, ви можете спати міцно, але деякі переваги сну втрачаються.

Крім того, алкоголь має сечогінну дію, а це призводить до позивів у туалет посеред ночі, що також не буде сприяти якісному сну.

Міф 3. Перегляд телевізора у ліжку допомагає розслабитися

Люди часто думають: "Мені потрібно відпочити перед сном, я піду подивлюся телевізор". І роблять велику помилку, бо новини або політичні передачі можуть погано впливати на сон. То саме стосується і серіалів - "Гра престолів" точно не зробить ваш сон кращим.

"Часто, якщо ми дивимося телевізор, це нічні новини. І це щось, що спричинить у вас безсоння або стрес прямо перед сном, коли ми намагаємося розслабитися та заснути", - каже доктор Роббінс.

Інша проблема телевізора, а також смартфонів і планшетів, полягає у тому, що вони виробляють синє світло, яке може сповільнити вироблення організмом гормону сну мелатоніну.

Міф 4. Якщо вам важко заснути, залишайтеся у ліжку

Ви так довго намагалися заснути, що зуміли порахувати всіх овець у Новій Зеландії (а це приблизно 28 мільйонів). І що ж робити далі? Відповідь полягає в тому, щоб не продовжувати намагатися.

За словами доктора Роббінс, ми починаємо асоціювати наше ліжко з безсонням. Здоровій людині потрібно 15 хвилин, щоб заснути. Якщо у вас це не виходить - обов'язково встаньте з ліжка, змініть обстановку та зробіть щось безглузде. Наприклад, складіть шкарпетки.

Міф 5. Відкладати ранковий підйом

Хто з нас не тягнувся до кнопки відкладення на будильнику, щоб дозволити собі ще зайвих 5 хвилин? Але дослідники кажуть, що коли дзвонить будильник, ми повинні просто встати. Звісно, ви будете сонні, але піддаватися спокусі дрімати не можна.

"Ваше тіло знову засинає, але це буде дуже легкий сон низької якості", - каже Роббінс.

Вчені радять розсунути штори та поставити себе під якомога сильніше яскраве світло.

Міф 6. Хропіння - це не страшно

Звісно, хропіння може бути й нешкідливим. А може бути ознакою апное уві сні. Це призводить до того, що стінки горла розслабляються та звужуються під час сну, що може ненадовго зупинити дихання.

У людей з цим захворюванням частіше розвивається високий кров'яний тиск, нерегулярне серцебиття, інфаркт та інсульт. І одним з тривожних сигналів апное є гучне хропіння.