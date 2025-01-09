Мифы о сне, которые сокращают жизнь и забирают здоровье: в какие из них верите вы?

Команда ученых из Университета Нью-Йорка провела поиск различных утверждений о сне, чтобы впоследствии их проверить на научные доказательства. И было обнаружено, что часть этих утверждений - мифы, которые на самом деле сокращают жизнь и влияют негативно на здоровье.

Миф 1. Вы можете выспаться за 5 часов

Многие успешные люди рассказывает, как спит всего 4 часа в сутки и при этом чувствовала себя эффективно и энергично. Однако исследователи утверждают, что убеждение в том, что 5 часов в сутки достаточно, является одним из самых вредных для здоровья мифов.

"Есть многочисленные доказательства того, что пятичасовой или менее длительный сон значительно повышает риск неблагоприятных последствий для здоровья", - подчеркивает доктор Ребекка Роббинс.

Среди таких последствий: сердечно-сосудистые заболевания, такие как инфаркты и инсульты. А еще такой сон значительно сокращает продолжительность жизни. Поэтому врачи рекомендуют всем стремиться к постоянному сну, который длится 7-8 часов в ночь.

Миф 2. Алкоголь вечером улучшает сон

Такой вид расслабления - это миф и ученые отмечают, что это независимо от того, вы выбрали бокал вина, немного виски или бутылку пива. Врачи объясняют, что алкоголь действительно может помочь заснуть, но резко ухудшит качество отдыха ночью.

Дело в том, что алкоголь нарушает стадию быстрого сна, которая важна для памяти и обучения. Поэтому, вы можете спать крепко, но некоторые преимущества сна теряются.

Кроме того, алкоголь обладает мочегонным действием, а это приводит к позывам в туалет посреди ночи, что также не будет способствовать качественному сну.

Миф 3. Просмотр телевизора в постели помогает расслабиться

Люди часто думают: "Мне нужно отдохнуть перед сном, я пойду посмотрю телевизор". И делают большую ошибку, потому что новости или политические передачи могут плохо влиять на сон. То же касается и сериалов - "Игра престолов" точно не сделает ваш сон лучше.

"Часто, если мы смотрим телевизор, это ночные новости. И это что-то, что вызовет у вас бессонницу или стресс прямо перед сном, когда мы пытаемся расслабиться и заснуть", - говорит доктор Роббинс.

Другая проблема телевизора, а также смартфонов и планшетов, заключается в том, что они производят синий свет, который может замедлить выработку организмом гормона сна мелатонина.

Миф 4. Если вам трудно заснуть, оставайтесь в постели

Вы так долго пытались заснуть, что сумели посчитать всех овец в Новой Зеландии (а это примерно 28 миллионов). И что же делать дальше? Ответ заключается в том, чтобы не продолжать пытаться.

По словам доктора Роббинс, мы начинаем ассоциировать нашу кровать с бессонницей. Здоровому человеку нужно 15 минут, чтобы заснуть. Если у вас это не получается - обязательно встаньте с кровати, смените обстановку и сделайте что-то нелепое. Например, сложите носки.

Миф 5. Откладывать утренний подъем

Кто из нас не тянулся к кнопке отложения на будильнике, чтобы позволить себе еще лишних 5 минут? Но исследователи говорят, что когда звонит будильник, мы должны просто встать. Конечно, вы будете сонные, но поддаваться соблазну дремать нельзя.

"Ваше тело снова засыпает, но это будет очень легкий сон низкого качества", - говорит Роббинс.

Ученые советуют раздвинуть шторы и поставить себя под как можно более сильный яркий свет.

Миф 6. Храп - это не страшно

Конечно, храп может быть и безвредным. А может быть признаком апноэ во сне. Это приводит к тому, что стенки горла расслабляются и сужаются во время сна, что может ненадолго остановить дыхание.

У людей с этим заболеванием чаще развивается высокое кровяное давление, нерегулярное сердцебиение, инфаркт и инсульт. И одним из тревожных сигналов апноэ является громкий храп.