Мифы о собаках, которые могут навредить хозяевам и их животным

Каждый владелец собаки хочет, чтоб его питомец был здоровым, активным и счастливым. И для достижения этих целей владельцы делают все, что в их силах. Но есть множество мифов, касающиеся собак, которые могут навредить питомцу и его хозяину.

Виляние хвостом передает радость и счастье

На самом деле хвост собаки может многое рассказать о ее настроение и это только часть собачьего языка тела. Виляющий хвост означает, что собака возбуждена. Это может быть позитивное возбуждение, дружеское волнение или же негативное, когда собака агрессивно настроена. При виляющем хвосте стоит обращать внимание на уши, позу тела и выражение морды.

Один собачий год равняется семи человеческим

Увы, это не так. Годовалая собака совершенно не отвечает физическому и умственному развитию 7-летнего ребенка и скорее приближается к 15-летнему подростку. Разные породы по-разному развиваются, взрослеют и стареют. Маленькие собаки развиваются быстрее, но живут дольше, чем крупные породы.

Человеческая пища безопасна для собак

Нет, это не так. Существуют продукты, которые хорошо подходят в небольшом количестве. Но есть человеческая пища, которая опасна для собак в любом количестве. Например, орехи - миндаль и макадамия. А небольшое количество шоколада, винограда или изюма может причинить большой вред и даже убить. Убедитесь, что знаете, какая пища безопасна для собаки - до того, как поделитесь.

Собаки видят только черно-белое

Животные не видят всю радугу и спектр оттенков, как человек, но при этом они различают больше цветов, чем черный и белый. Для собак это приглушенный свет оттенков синего, желтого и серого. У человека три типа клеток, которые определяют цвет, а у собак их только два. В результате зрение собак похоже на зрение человека, но с красно-зеленой слепотой.

Сбривание шерсти летом помогает в жару

Для большинства пород сбривание шерсти опасно. Двойная шерсть у большинства пород помогает сохранять прохладу в жару, а ее сбривание может привести к перегреву. Если вы даже просто подстрижете собаку летом, вы подвергнете ее риску не только перегрева, но и укуса множества насекомых, солнечных ожогов и раку кожи.

Все собаки от природы умеют плавать

Это миф, что все собаки любят плавать и чувствуют себя комфортно в воде. Не каждая собака умеет плавать от природы - многим нужна дополнительная помощь, чтобы почувствовать себя безопасно в воде. А собакам с бочкоподобным телом, плоской мордой и короткими ногами может даже понадобиться специальный жилет.

Собаки любят объятия

Большинство собак не любят объятия, так как они чувствуют себя в ловушке или раздражаются. Во время драки собаки прижимают друг друга, поэтому крепкие объятия могут вызывать даже стресс. Но пса можно приучить терпеть ваши объятия или поискать другой способ проявления любви.

Чувство вины

Когда собака что-то натворила, и хозяин ее ругает, большинство собак выглядят виноватыми - метут хвостом, морда поникшая, уши назад. Но на самом деле - это поза умиротворения. Ваша собака реагирует на гнев и пытается вас успокоить.

Сухой нос говорит о болезни

Это не так и температура не всегда говорит, что с собакой что-то не так. Измеряйте температуру - она должна быть между 37,8 и 39,1. Другими признаками болезни могут быть: рвота, диарея, чихание, частое мочеиспускание, низкая активность, отказ от пищи. Сухой нос в этот список не входит.

Гипоаллергенные собаки

К сожалению, таких собак не существует. Есть породы, которые сбрасывают меньше шерсти или по своей природе у них ее меньше. Аллергия на домашних животных - это аллергическая реакция на белки, обнаруженные в клетках шерсти животных, слюне или моче.

В жаркий день собаке безопасно в машине с открытыми окнами

Никогда нельзя оставлять собаку одну в горячей машине, даже с опущенными окнами. Автомобиль нагревается очень быстро, а тепловой удар становится для животного смертельным в считанные минуты. Собаки не могут потеть, как люди и им гораздо труднее регулировать температуру тела и сохранять прохладу.