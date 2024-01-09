"Міф розвіявся". Відомий продюсер висловився про втікача Винника

Олег Боднарчук про Олега Винника

На думку продюсера, виконавець був не щирим зі своїми прихильниками, видаючи себе за того, ким він не є насправді.

"Я вважаю, що аудиторія цього артиста була з ним дуже поверхнево знайома. Останнє і єдине його інтерв'ю яскраво представило цю людину глядачам. Я для себе зрозумів, що у нього був класний продюсер, при якому ніяких інтерв'ю у Олега не було", - сказав він.

Олег Винник (фото: скріншот з відео)

Також Боднарчук зазначив, що "міф про розсудливу, добру, щедру, ніжну і сильну людину існував тільки в піснях Винника".

"Міф розвіявся. Олег все про себе розповів, причому він, напевно, вважає, що це був апофеоз щирості, відвертості і краси людської душі", - поділився думкою режисер.

Також він додав, що виконавець залишився у довоєнній реальності, а його аудиторія вже не та, яка була раніше.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

"Я думаю, що в майбутньому ці два полюси вже не зшити", - підсумував музичний експерт.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення артист таємно переїхав до Німеччини. Там він перебуває на лікуванні.

Також він опікується власним благодійним фондом, покликаним допомагати ЗСУ.