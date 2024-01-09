"Миф развеялся". Известный продюсер высказался о беглеце Виннике

Олег Боднарчук об Олеге Виннике

По мнению продюсера, исполнитель был не искренним со своими поклонниками, выдавая себя за того, кем он не является на самом деле.

"Я считаю, что аудитория этого артиста была с ним очень поверхностно знакома. Последнее и единственное его интервью ярко представило этого человека зрителям. Я для себя понял, что у него был классный продюсер, при котором никаких интервью у Олега не было ", - сказал он.

Олег Винник (фото: скриншот с видео)

Также Боднарчук отметил, что "миф о здравомыслящем, добром, щедром, нежном и сильном человеке существовал только в песнях Винника".

"Миф развеялся. Олег все о себе рассказал, причем он, наверное, считает, что это был апофеоз искренности, откровенности и красоты человеческой души", - поделился мнением режиссер.

Также он добавил, что исполнитель остался в довоенной реальности, а его аудитория уже не та, которая была раньше.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya/media)

"Я думаю, что в будущем эти два полюса уже не сшить", - подытожил музыкальный эксперт.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения артист тайно переехал в Германию. Там он находится на лечении.

Также он занимается собственным благотворительным фондом, призванным помогать ВСУ.